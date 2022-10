Seksualno zlostavljanje: „Zbog tvrdnje da imam poremećaj sna nisu mi verovali da sam silovana"

Bila je to nedelja uveče u proleće 2017. godine kada se Džejd probudila na kauču u južnom Londonu i otkrila da je polugola, a njena ogrlica je ležala pokidana na podu.

Ova dvadesetčetvorogodišnjakinja, poreklom iz Sent Ajvsa u Kornvolu, imala je intenzivan osećaj da je penetrirana i mislila je da je silovana dok je spavala.

„Došlo je potpuno iz vedra neba, i bilo je zbunjujuće", kaže Džejd, koja do tada nikada nije čula za seksomniju.

Bio je to usputni komentar, zaboravljen tokom iscrpljujućeg procesa dok njen slučaj nije odbačen.

„Nikada do tada tako nešto nisam čula. Bila je histerična, jecala je i rekla 'mislim da sam silovana'. Kada vam to kaže najbolja prijateljica, to je jednostavno potresno."