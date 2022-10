Džejms Bond i film: Scenaristički dvojac „počastvovan“ obnavljanjem priče o 007

Pre 39 minuta

„Kad završimo naš posao na scenariju, to je onda praktično zbogom za Roba i Nila", kaže Pervis.

„U slučaju Kazina Rojal , na primer, posle nas je preuzeo Pol Hagis. A kod Skajfola , bio je to Džon Logan, ali, naravno, uvek u saradnji sa režiserom."

Danijel Kreg kao novi Bond

Napisali smo ga onoliko verno originalnoj postavci njegove priče koliko smo mogli. Danijel je potom ušao u ulogu i, naravno, vremenom smo videli šta sve on može."

Autor fotografije, Eon productions via Press Association

„U dva filma koja smo pisali za Pirsa uvek se praktično radilo o nadovezivanju na ono što se već desilo. Osnove lika nisu mogle da se menjaju - on je uvek bio nepogrešiv."

„Pokušali smo da učinimo Pirsovog Bonda ranjivijim i Pirs je to uvek dobro odigrao. Ali niste smeli da pravite velike izmene na liku zato što ste uvek znali da će on na kraju ispasti Džejms Bond.

„Danijelov Bond je mogao da ima snagu, odlučnost i razmetljivost kao i Pirs pre njega. Ali same dramske scene bile su drugačije tako da se i dijalog neizbežno dalje razvijao. Ton se promenio već u Kazino Rojalu ."

„A onda se promenio tokom snimanja. Ali je to i dalje bio Džejms Bond pod velikim uticajem svega što se desilo u prethodnom filmu."

Surovo pero kritičarsko

Njih dvojica stoje iza „jednakog broja loših filmova kao i dobrih - u zavisnosti od toga kako računate - a problemi variraju od narativnih ( Zrno utehe zapravo nema nikakvu priču) do tonalnih (njihovi filmovi se uvek sapletu kad pokušavaju da ubace murovske vrcavosti)".

„Dakle, suština je pružiti ljudima ono na šta su navikli, ali i istovremeno učiniti to drugačijim - to je onaj nezgodan deo. Scenaristi Bonda imaju problema s tim, ali to im je posao."