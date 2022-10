Amerika i seksualno nasilje: Producent Harvi Vajnstin ponovo na sudu, odgovara po 11 tačaka optužnice

Pre 9 sati

Tužioci ga sada terete za napade i silovanje žena u hotelima na Beverli Hilsu i Los Anđelesu od 2004. do 2013. godine, što je on negirao.

Desetine optužbi

Desetine žena (oko 90), od poznatih glumica do hotelskih sobarica, ispričale su tokom sudskih procesa kako ih je on seksualno uznemiravao, pa čak i zlostavljao.

Vanstinova imperija

„Ulični psi" (Reservoir Dogs), Okrutna igra (Cruel Game), Pijano, Mali Buda (Little Buddha), Petparačke priče (Pulp Fiction), Inglourious Basterds, Kraljev govor, (The King's Speech), Đangova osveta (Django Unchained), Čitač (The Reader), Good Will Hunting i mnogi drugi - svi ovi filmovi prikupili mnogo nominacija i nagrada: Oskar, Zlatni globusa, Zlatne palme na Kanskog festivalu i nagrada Britanske akademije za filmsku i televizijsku umetnost.