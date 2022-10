Ženska prava: #MeToo pet godina kasnije - šta se promenilo

Pre 9 minuta

Kako je započeo?

Za profesorku Bojl, važno je razdvojiti viralni hešteg i sam pokret Me Too.

„Obično razdvajam Me Too kao pokret, koji doživljavam kao hešteg i javnu raspravu", kaže ona, „i pokret za koji verujem da traje mnogo duže i nastavlja se dugo posle trenutka viralnosti", kaže profesorka Bojl.

„Postoji opasnost, ako ćemo pravo, imate ono što glavnotokovski mediji govore o Me Too i ono što on predstavlja u najširem smislu zato što se često desi da rad koji traje decenijama i onaljn i oflajn, često kod žena obojene kože, bude isključen iz narativa zato što to postaje priča belih slavnih ličnosti", kaže ona.