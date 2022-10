Društvene mreže i Sirija: TikTok zarađuje na raseljenim porodicama koje prose uživo, pokazala BBC istraga

Pre 2 sata

Raseljene porodice u sirijskom kampu prose donacije na TikToku, dok kompanija uzima i do 70 odsto od njihovih prihoda, otkrila je istraga BBC-ja.

BBC je naišao na strimove koji zarađuju i do 1.000 dolara po satu, ali je otkrio da ljudi u kampovima dobijaju samo delić od toga.

Gledaoci ovih sadržaja šalju poklone, koji variraju od digitalnih ruža, koje koštaju nekoliko centi, do virtuelnih lavova, koji koštaju oko 500 dolara, da bi nagradili ili dali bakšiš tvorcima sadržaja.

BBC je pet meseci pratio 30 naloga na TikToku koji su emitovali uživo iz sirijskog kampa za raseljene ljude i napravio kompjuterski program za sakupljanje informacija od njih, iz kojih se vidi da gledaoci često doniraju digitalne poklone vredne i do 1.000 dolara po satu svakom od tih naloga.

On je dobio nalog i počeo da emituje uživo, dok je BBC iz redakcije u Londonu poslao TikTok poklone vredne 106 dolara sa drugog naloga.

Kad mu je BBC saopštio da je većinu tih sredstava uzela kompanija u čijem je vlasništvu društvena mreža, on je komentarisao da je to „suludo i nepošteno" prema porodicama u Siriji.

„Morate da imate nekakvu transparentnost. Za mene, to je veoma pohlepno. To je čista pohlepa", rekao je on.