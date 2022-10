Rusija i Ukrajina: O čemu razmišlja i šta planira Vladimir Putin

Pre 1 sata

Pogledajte kako se to dobro završilo za odnose Rusije i Zapada.

Da bi povećao broj vojnika, prošlog meseca Putin je proglasio delimičnu mobilizaciju, a govorio je da to neće učiniti.

„On je autoritarni lider nuklearne sile. On je neprikosnoveni lider u ovoj zemlji. Ima neka čvrsta uverenja i percepcije koje prati do ludila.

„Počeo je da veruje da je to egzistencijalno značajno. Ne samo za njega, već za budućnost Rusije".

„Ali mislim da je neodgovorno da on o tome priča".

Ovonedeljno intenzivno rusko bombardovanje Ukrajine ukazuje na to da je Kremlj, u najmanju ruku, odlučan da eskalira stvari sa Kijevom.

„On pokušava da izbegne direktnu konfrontaciju sa Zapadom, ali je u isto vreme spreman za to", smatra iskusni liberalni političar Grigorij Javlinski.

To je nešto što Rusija izgleda nema.

Talas raketnih udara na ukrajinske gradove je dramatična demonstracija sile, ali koliko dugo Moskva to može da nastavi?

„Takođe, sa vojne tačke gledišta, niko nikada nije rekao šta bi bio znak konačne [ruske] pobede? Šta je simbol pobede? Barjak nad Berlinom je to bio 1945. godine. Koji je kriterijum uspeha? sada? [Barjak] nad Kijevom? Nad Hersonom? Nad Harkovom? Ne znam. Niko ne zna."

Godinama je Kremlj marljivo negovao Putinov imidž „gospodina stabilnosti", ohrabrujući rusku javnost da veruje da će sve dok je on na čelu biti bezbedni.

„Dugi niz godina glavni slogan je bio 'predvidljivost'. Kakva je to predvidljivost danas? Koncept je završen. Ništa nije predvidljivo. Moji novinari ne znaju da li će dobiti pozive (za mobilizaciju) kada se vrate sa posla kući."

„Mislim da se [Putin] kretao u tom pravcu - iz godine u godinu je gradio put do onoga što sada imamo", kaže Javlinski.

„Na primer, uništavanje nezavisnih medija. On je to započeo 2001. Dve godine kasnije, počeo je da uništava privatne biznise. Nastavio je 2014. i onim što se desilo sa Krimom i Donbasom. Morate biti slepi da to ne vidite".