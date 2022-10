Poznati i zdravlje: Rijaliti zvezda Kloi Kardašijan uklonila „redak tumor" s lica

Pre 27 minuta

„Ja sam neko ko koristi zaštitu od sunca svakodnevno, i to vrlo ozbiljno, tako da niko nije izuzet od ovih stvari.

Šta je melanom?

Ko je Kloi Kardašijan?

Kloi Aleksandra Kardašijan je članica porodice Kardašijan koja je stekla popularnost u televizijskom rijaliti programu Keeping Up with the Kardashians.