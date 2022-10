Velika Britanija i muzika: Grupa Kvin predstavila do sada neobjavljenu pesmu Fredija Merkjurija

Mark Sevidž

novinar iz oblasti muzike

Pre 1 sata

Autor fotografije, BBC / Queen Productions Potpis ispod fotografije, Pesma je snimljena nakon što je Fredi Merkjuri oboleo od HIV-a, ali do sada nije objavljena

Legendarna rok grupa Kvin (Queen) predstavila je ljubiteljima do sada neobjavljenu, duboko emotivnu pesmu koju je Fredi Merkjuri, frontmen benda, snimio 1988. godine.

Pesma je snimljena za album The Miracle 1989. godine, ali se nije našla na njemu.

Pronađena je kada je produkcijski tim benda pregledao snimke pripremajući novo izdanje tog albuma.

Face It Alone premijerno je emitovana na radiju BBC 2 u emisiji Kena Brusa u četvrtak, 13. oktobra.

„Našli smo Fredijev izgubljeni dragulj, na koji smo i sami zaboravili", rekao je Rodžer Tejlor, bubnjar benda, u intervjuu u junu 2022. godine.

„Ovo je divno i pravo otkriće i veoma emotivna pesma".

Ovo je jedna od šest neobjavljenih pesama grupe Kvin koje će publika moći da čuje u specijalnom izdanju albuma The Miracle.

Na tom albumu će biti još tri pesme koje je otpevao Merkjuri, a koje se nisu našle na albumu iz 1989.

Spora, mračna balada, Face It Alone počinje bubnjevima i gitarom, a onda Merkjuri zapeva:

„Kada nešto tako blizu i drago životu / Eksplodira unutra / Osećaš da ti je duša zapaljena" (When something so near and dear to life / Explodes inside / You feel your soul is set on fire).

Pesma je snimljena tokom rada na albumu u Londonu i Švajcarskoj, kada je Fredi Merkjuri saznao da ima HIV, ali nije to otkrio obožavaocima.

U snažnom vokalu, čini se da govori o narušenom zdravlju, postajući sve strastveniji dok ponavlja refren:

„Na kraju / Moraš sam da se suočiš sa tim" (In the end / You have to face it all alone).

Brajan Mej, gitarista Kvina, verovao je da snimak ne može da bude spasen, ali su tonski inženjeri dokazali da nije u pravu.

„Bila je na neki način sakrivena, ali nama pred nosom", rekao je on za Radio 2.

„Poslušali smo je i pomislili: 'Oh, ne, ne možemo da je spasimo, ali naš divni inženjerski tim je rekao: 'OK, možemo da uradimo ovo i ovo.'

„To je kao neka vrsta spajanja delova... ali je prelepo, dirljivo je."

Autor fotografije, Simon Fowler/Queen Productions Ltd Potpis ispod fotografije, Greatest Hits je najprodavaniji muzički album svih vremena u Velkioj Britaniji

Face It Alone je dosta mračnija od pesama koje su se našle na albumu.

Završna numera albuma Was It All Worth Itna neki način je slična jer je Merkjuri razmišljao o sopstvenom o životu i karijeri i zapitao se:

„Da li sam srećan čovek / Ili je ovo živi pesak?" (Am I a happy man / Or is this sinking sand?)

Merkjuri je umro u novembru 1991. godine, devet meseci nakon što je objavljen poslednji album grupe, Innuendo.

Ostali članovi grupe ponovo su se okupili 1995. da snime Made In Heaven, kako bi završili pesme koje je Merkjuri snimio pre smrti.

Poslednja „nova" pesma sa Merkjurijevim vokalom objavljena je pre osam godina, kada su Mej i Tejlor uključili duet sa Majklom Džeksonom There Must Be More to Life Than This na kompilaciji Queen Forever iz 2014.

Pre tri godine, 2019, objavljena je skraćena verzija Merkjurijevog solo singla Time iz 1986. pod nazivomTime Waits for No One.

Od 2011, bend je bio na turneji sa Adamom Lambertom, zvezdom Američkog idola, rasprodavši stadione širom sveta.

Njihov album Greatest Hits iz 1981. je najprodavaniji album svih vremena u Velikoj Britaniji, sa više od sedam miliona prodatih primeraka.

Face It Alone je objavljen kao singl u četvrtak, a Miracle box set će obožavaocima biti dostupan od 18. novembra.

Kolekcija od osam diskova sadrži alternativne i demo snimke, kao i intervjue za radio i snimke sa sesija albuma.

Ostale neobjavljene pesme su When Love Breaks Up, You Know You Belong To Me, Dog With a Bone, Water i I Guess We're Falling Out.

Neke od tih pesama objavljene su u poslednjih 30 godina, ali ovo je njihovo prvo zvanično izdanje.