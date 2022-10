Životna sredina i tehnologija: Više od milijardu starih mobilnih telefona ljudi drže u domovima umesto da se recikliraju

Pre 3 sata

Istraživanje međunarodnog foruma pokazuje da će količina elektronskog otpada - od veš mašina preko tostera do tableta i globalnog pozicionog sistema (GPS) - na godišnjem nivou do 2030. rasti i do 74 miliona.