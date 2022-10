Donald Tramp: Koliko su ozbiljni pravni problemi bivšeg predsednika Amerike

Pre 1 sata

Bivši predsednik se nalazi pod istragom za svašta, od rukovanja strogo poverljivim dokumentima do tražene cene za njegov njujorški penthaus, a čekaju ga i brojne tužbe.

Sve su u toku i nijedna još nije dovela do podizanja optužnice.

Ministarstvo pravde se bavi iznošenjem vladinih dokumenata iz Bele kuće, koji su zatim prebačeni na Trampovo imanje na Floridi, Mar-a-Lago, nakon što je on već predao dužnost.

On je negirao da je počinio bilo kakav zločin i kritikovao je istragu ministarstva pravde, nazvavši je „politički motivisanom" i „lovom na veštice".

Još nema dokaza da li je to istina.

Nezavisni pravnik pregleda zaplenjeni materijal da bi utvrdio je li to zaista tako i taj proces je još u toku.

Višegodišnju krivičnu istragu, za to vreme, vodi okružni tužilac Menhetna Alvin Breg, koji se bavi istim tim pitanjima budući da se tiču radnji počinjenih u gradu Njujorku.

On optužuje Džejms, demokratkinju, da su njeni postupci motivisani političkom osvetom, navodeći kao dokaz za to njene opaske pre nego što je izabrana za državnu tužiteljku u kojima se zarekla da će ga tužiti i da ga je nazvala „nelegitimnim predsednikom".

Koliko je, dakle, ozbiljno?

Džejms je u septembru podnela tužbu za prevaru koja bi - u teoriji - mogla da dovede do prestanka postojanja Organizacije Tramp u njenom sadašnjem obliku.

Krivična istraga je do sada bila mnogo tiša.

Džejms je, međutim, prosledila sve što je otkrila federalnom tužiocu, što bi moglo da dovede do pokretanja nove krivične istrage.

On drži saslušanja u televizijskom prenosu izlažući argumente da su njegove tvrdnje o izbornoj krađi direktno dovele do nereda.

Druga je krivična istraga ministarstva pravde o događajima od 6. januara i širim naporima da se ponište izbori - ali je ona do sada uglavnom bila obavijena velom tajne.

To je najveća policijska istraga u američkoj istoriji, ali se ne zna do koje mere je Tramp u njoj meta.

On je porekao odgovornost za nerede i kritikovao Kongresni odbor, koji je opisao kao „preki sud" i „neimenovani pseudo-odbor".

On je nastavio da ponavlja pređašnje nepotkrepljene navode o široko rasprostranjenoj izbornoj krađi.

Kongresni odbor - koji čine sedam demokrata i dva republikanca - nema moć da krivično goni bilo koga, ali je glasao za to da se Trampu uruči sudski poziv.

To znači da je on u pravnoj obavezi da svedoči pred Kongresom, ali se od njega očekuje da se ne odazove na sudski poziv, što će najverovatnije dovesti do maratonske sudske bitke.