Rusija i Ukrajina: Ruska komanda se susrela sa retkom kritikom zbog neuspeha u Ukrajini i propusta u mobilizaciji

Pre 1 sata

Sve do početka jeseni tok rata u Ukrajini, ruska vojna komanda nije bila javno kritikovana u Rusiji.

Kako je sve počelo

„Ljute ljude, kao da to rade namerno, iz inata. Kao da ih je Kijev poslao", zbunjena je bila direktorka Raša tudej Margarita Simonjan .

Čečenski lider Ramzan Kadirov, jedan od najoštrijih zagovornika rata u Ukrajini, napisao je objavu o povlačenju iz Limana sa žestokom kritikom upućenoj komandantu Centralnog vojnog okruga, generalu Aleksandru Lapinu ( BBC je izvestio kako je on nagradio sina posle povlačenja ruske vojske iz Černigova).

„Ne vređa to što je Lapin nesposoban, već to što ga pokrivaju vrhovni rukovodioci u Generalštabu", besneo je Kadirov.

Portparol Dume Vjačeslav Volodin je zamolio kolege da ne kritikuju armiju javno uopšte: „Duša boli, imamo problema. Ali radi održavanja čistote odnosa, ova pitanja, koja su u suštini na mestu, da li nam po formi donose plus ili minus? Minus!".

„Izveštaji Ministarstva odbrane praktično ne menjaju sadržaj. Oboreno je deset projektila, pogođeno je pedeset objekata, uništeno je stotinu nacista. I to je sve. Ali narod shvata."

Do tad su i blogeri koji podržavaju invaziju na Ukrajinu počeli da kritikuju sadržaj izveštaja.

Do večeri je postalo jasno da su Kartapolov i šef skupštinskog komiteta za bezbednost Vasilij Piskarev poslali pismo javnom tužiocu o potrebi da se razjasni zašto su se pojavili problemi sa snabdevanjem mobilizovanih jedinica.

Do kraja nedelje Ministarstvo odbrane su već otvoreno kritikovali i gubernatori, pa čak i „rukovodstvo" okupiranih ukrajinskih teritorija.

On je izjavio da je potpisao ukaz o odlaganju mobilizacije za dodatne kategorije Rusa zato što vojno rukovodstvo iz nekog razloga to nije učinilo.

Zašto se to dešava?

Međutim, prema njihovom mišljenju, to ne treba očekivati u skorije vreme.

„Putin nikada ne skida nikoga pod paljbom kritike. Možda će se to desiti posle dužeg vremena.

„Smeniti [načelnika Generalštaba Valerija] Gerasimova i naročito Šojgua, to bi bilo priznanje sopstvene nesposobnosti i slabosti, jer je Šojgu naposletku postao jedan od simbola putinskog modela upravljanja", izjavio je on za BBC.

„Mislim da je to povezano sa visokim stupnjem uznemirenosti i ponekad neposrednog nezadovoljstva stanovništva. Potrebno je da se opustimo, pokazati da je kritika moguća, čak i nespretno predstaviti obraćanje zdravom razumu, demokratiji i građanskom društvu.

„Ali pritom je Putin, strateg i patrijarh - dobar, a sluge - loše, te on dopušta greške, određuje vođu", objašnjava Koljesnikov.

Pritom, on smatra da ne treba očekivati „raskol elita": „Ovde je prisutan stari princip - diskusije su moguće pre donošenja odluke, a posle toga svi je ispunjavaju."

„Iako on ostaje izvan kritike i da je moguće da sve je započeto kako bi se on zaštitio, objektivno - usled personalizovane prirode njegove vlasti - ispostavlja se da je i on kriv.