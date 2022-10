Film: Robi Koltrejn - glumac koji je bio i komičan i ozbiljan, ali uvek upečatljiv

Koltrejn je kasnije tvrdio da mu je otac bio toliko zauzet da je jedva progovorio sa sinom do njegove šeste godine.

Koltrejn (gore desno) sa glumačkom postavom humorističke serije A Kick Up The Eighties

Majka ga je uvela u književnost i muziku, a on se sećao kako je ležao pod klavirom dok je ona svirala.

„Šetkali ste se u školskom dvorištu sa rukama u džepovima. To baš i nije dobro, zar ne?

Umetničko obrazovanje

To iskustvo kasnije ga je navelo da se zalaže za ukidanje svih privatnih škola i da neguje ljubav prema levičarskim idejama, stekavši nadimak Crveni Robi.

Iako je brzo shvatio da nikad neće biti briljantan slikar, istrajao je sve do diplome.

„Bio je to jeziv osećaj. Na platnu se nisu javljale nikakve ideje."

Do tada je već odlučio da želi da se bavi filmom.

Ozbiljne uloge

Pojavio se u televizijskoj seriji The Comic Strip Presents , koja je lansirala karijere niza komičarskih zvezda, među kojima Rika Mejol, Adrijan Edmondson i Dženifer Sonders.

Do proboja kao ozbiljnog glumca verovatno je došlo kad je dobio ulogu u filmu Nila Džordana iz 1986. Mona Liza pored Boba Hoskinsa.

Filmski neuspesi

Uradio je to u velikom stilu sa serijom Psihološki pristup (Cracker), koja je prvi put emitovana na ITV-ju 1993. godine.

Mafijaški gazda

„Ali on mora da ima - i vi to morate da osetite - izvesnu čvrstinu ispod svega toga, a mislim da Robi to savršeno dočarava."