Istorija i kultura: Misterija „hodajućih" statua Uskršnjih ostrva

Pre 20 minuta

Visoke i do dva sprata i leđima okrenute od uzburkanog Pacifika, prazne očne duplje statua, nekada ukrašene belim i crvenim vulkanskim kamenčićima, večito su zagledane ka unutrašnjosti Uskršnjeg ostrva.

Gledajući te preterano velike glave i torzoe bez nogu, teško mi je da zamislim kako su se ove džinovske monolitske figure - teške i do 88 tona i sačinjene pre najmanje 900 godina - uopšte našle ovde.

Bila je to prva studija koja je uspešno „prošetala" repliku tešku pet tona, a šetajuća teorija koju je ona pretpostavila predstavljala je „mešavinu usmenog predanja i nauke", kaže Elen Kaldvel, profesorka istorije umetnosti na koledžu u San Antoniju u Kaliforniji i ekspertkinja za drevnu okeansku umetnost.

Kaže i da se ovde radi o frazi koju stariji Rapanujci i njihovi naslednici koriste kada odgovaraju na pitanja koja se odnose na to kako su statue pomerane bez pomoći bilo kakve mašinerije.

„Usmeno predanje na ostrvu govori o moaima koji hodaju od mesta na kojem su sačinjeni do svog konačnog odredišta", kaže Patriša Ramirez koja na ostrvu živi od pete godine, a sada radi kao turistički vodič.

„Ispostavilo se da to nije bilo tačno. Arheološki podaci zaista upućuju na to".

Skoro sve statue su bile stvorene u nalazištu vulkanskog porekla Rano Raraku, pre nego što bi bili transportovani do postolja (ahus) koja su se nalazila na različitim tačkama na samoj obali.

Lipovo istraživanje navodi na to da su nezavršene statue, kao i one odbačene koje su ležale na ivicama puta (tj. one koje su morale da budu pomerene) imale šire baze u odnosu na ramena u poređenju sa statuama koje su stajale na postoljima.