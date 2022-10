Kina i politika: Si Đinping - od prinudnog rada do trećeg predsedničkog mandata

To će mu praktično omogućiti da ostane na vlasti do kraja života, budući da su kineski lideri 2018. izglasali ukidanje ograničenja na dva mandata koje je važilo od devedesetih.

Si Đinping, koji ima 69 godina, trenutno je na tri najvažnije pozicije u zemlji - kao generalni sekretar, on je šef Komunističke partije Kine; kao predsednik, on je šef kineske države, a kao predsedavajući kineske Centralne vojne komisije on komanduje oružanim snagama zemlje.