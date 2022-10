Velika Britanija: Vlada Liz Tras kojoj otkucavaju sati

Pre 1 sata

Program vlade koji je predložila Liz Tras je mrtav. Ova vlada jedva sastavlja kraj sa krajem i živi od sata do sata.

No, svi zaduženi za reakcije tržišta su toliko nervozni, da se čeka obraćanje Hanta parlamentu.

Ne samo da je odbačeno smanjenje osnovne stope poreza na prihod, već i plan bivšeg kancelara i kandidata za premijera Rišija Sunaka da se umanji do 2024.

Neki delovi ovog broda su već pokvareni i skoro pa potonuli, a oprema za navigaciju - stvarni pravac i cilj ove vlade - deluje kao da je iščupana i bačena u more prvo zaokretom, a onda ostavkom prethodnog kancelara.

Ovo je brod na kojem većina posade gleda ka čamcima za spasavanje, skoro pa sigurna da će do potopa brzo doći.

„Ne možete smeniti najbližeg saradnika zato što sprovodi vaša naređenja i to nazvati pragmatizmom."

On je, od petka ujutru, prešao put od poslanika u poslednjim klupama do gosta u premijerkinoj vikendici 48 sati kasnije i tročasovnog razgovora gde su došli do „prisilnog sporazuma", kako mi je rečeno.