Afrika, Etiopija i građanski rat: Hijene kidaju leševe žrtava brutalnih sukoba

Pre 40 minuta

On se pod blokadom nalazi već 17 meseci - bez bankarskih usluga, telefonske ili internet veze - i bez pristupa medijima.

„U aktivnim borbama ima najmanje 500.000 eritrejskih i etiopskih federalnih trupa, plus 200.000 na tigrajskoj strani", kaže Aleks de Val, izvršni direktor američke Fondacije za svetski mir.

On dodaje da, posle 50 dana neprestanih borbi, ove nedelje tigrajske odbrambene linije oko Širea više nisu mogle da izdrže zbog nedostatka municije.

„To je veliki neuspeh za Tigrajce. To izlaže civile masakru, silovanju i gladovanju", kaže profesor De Val, iako je etiopska vlada obećala pomoć i povratak osnovnih usluga u Šire i druge oblasti pod njenom kontrolom.

„Više od 120.000 ljudi našlo se na otvorenom, spavajući pod drvećem i grmljem", kaže on za BBC, tražeći da ostane anoniman iz straha od odmazde.

„Svedoci kažu da nisu imali vremena da pokopaju tela, a hijene su ih do sada već sigurno dokrajčile", dodaje on.

Ovo zverstvo se posebno ističe, kaže on, zbog činjenice da većina žrtava potiče iz male etničke grupe Kunama, koja nije ni učestvovala u sukobu.

Staromodni način ratovanja

Abdurahman kaže da ova taktika dovodi do masovnog broja žrtava, a on procenjuje da je za skoro dve godine borbi do sada već živote izgubilo između 700.000 i 800.000 ljudi.