Muzika i Tejlor Svift: Kako nastaju pesme pop pevačice

Mark Sevidž i Stiv Mekintoš

novinari iz oblasti muzike

Pre 26 minuta

Autor fotografije, Getty Images

Tejlor Svift je muzički kameleon.

Tokom 16 godina i devet albuma, menjala je žanrove od kantrija do popa pa do alternative i folka.

Njen novi album Midnightspojavio se pred kupcima 21. oktobra, opisan kao „priče o 13 neprospavanih noći rasutih kroz život... putovanje kroz strahote i slatke snove, podove kojima koračamo i demone sa kojima se suočavamo".

Označava povratak ličnim temama, posle romanesknog pristupa njena poslednja dva albuma, Evermore i Folklore.

Govoreći na Instagramu, Svift je otkrila da je uvodna pesma Lavender Haze inspirisana njenom šestogodišnjom vezom sa glumcem Džoom Alvinom.

Druga pesma, Anti-Hero, je „vođena tura" kroz nesigurnosti zvezde.

Novi, deseti studijski album Tejlor Svift naišao je na odlične kritike nekoliko sati posle objavljivanja, iako neki kažu da na njemu nema potencijalnih hit singlova.

Dobila je pet zvezdica i od Gardijana i Indipendenta.

Gardijan je napisao da je album Midnights „kul i zreo, prepun fantastičnih pesama".

Ali neki su kritikovali nedostatak radijskih hitova, pri čemu je Ivning standard napomenuo da „nema sjajnog hita na vidiku".

Midnightsje prvi originalni album ove 32-godišnjakinje u poslednje dve godine i u njemu se ona vraća mejnstrim zvuku od prigušenijeg, akustičnog tona sa njena prethodna dva albuma.

Njena nova ploča zadržava deo folk šarma poslednja dva albuma, oba objavljena 2020. tokom pandemije.

Ali takođe ponovo donosi pop senzibilitet, sa tekstovima koji istražuju više ličnih tema.

Kao i svi veliki tekstopisci, Svift je razvila sopstveni muzički jezik, nikada ne birajući lakši način (njene reči, ne moje).

Evo kako je objasnila proces pisanja tokom godina.

Inspiracija

Autor fotografije, Valheria Rocha

Inspiracija se može pojaviti na bilo kojem mestu ili u bilo koje vreme, ali Svift ju je često opisivala kao sablasnu, fizičku prisutnost.

„To je kao ovaj mali svetlucavi oblak koji lebdi ispred vašeg lica, a vi ga zgrabite u pravo vreme", rekla je za Njujork tajms 2019.

Ponovila je metaforu u intervjuu za Harpers Bazar, dodajući:

„To je najčistiji deo mog posla. Može da se zakomplikuje na svakom drugom nivou, ali pisanje pesama je i dalje isti jednostavan proces kao kada sam imala 12 godina."

I čini se da bilo šta može da pokrene pesmu: njen revolucionarni hit Tim McGraw, došao je do izražaja tokom časa matematike u srednjoj školi.

Pesma Ronan je inspirisana majčinim esejem o tome da njen sin ima rak.

Tolerate It je inspirisana knjigom Rebeka autorke Dafne di Morije.

„Svaki put se dešava drugačije i zato sam još toliko zaljubljena u pisanje pesama", rekla je Svift.

Stihovi

Svift je počela kao kantri muzičarka i zadržala je žanrovski dar za pripovedanje.

Njeni tekstovi su detaljni i dopadljivi, bez obzira da li peva o tinejdžerskim zaljubljenostima kao u pesmi Begin Again („Razgovaramo i nije ti jasno zašto izgledam pomalo stidljiva/Ali ja znam.") ili iskrivljuje medijski portret u pesmi Blank Space („Dragi, ja sam noćna mora prerušena u najlepši san.").

Proždrljiva čitateljka, ona pravi „liste i liste i liste" reči koje voli - poput "epifanija" i "raspuštenica" - i često zasniva pesme na „frazama koje ljudi govore u razgovoru", poput „Moraš da se smiriš."

„Ponekad me niz reči jednostavno zarobi i ne mogu da se skoncentrišem ni na šta dok to ne bude snimljeno ili zapisano", rekla je studentima Univerziteta u Njujorku u govoru ovog leta.

Kako je sazrevala kao tekstopisac, njeni tekstovi su postali manje bukvalni.

„Imala sam pesmu pod nazivom Picture To Burn, koja govori o tome kako 'Mrzim tvoj kamion' i 'Mrzim što si me ignorisao', 'Mrzim te'", rekla je jednom za MTV, dok je razgovarala o svom debi albumu.

„Sada, način na koji bih to rekla i način na koji bih osetila tu vrstu bola je mnogo drugačiji."

Do albuma All Too Well iz 2012. bila je sposobna da napiše ovaj razarajući dvostih:

„I pozoveš me opet samo da me pregaziš kao obećanje/Tako si ležerno okrutan, a tvrdiš da si samo iskren."

Koautorka Liz Rouz rekla je da su se tekstovi toliko brzo nastajali da se trudila da održi korak.

„Imala je priču i htela je da kaže nešto konkretno. Imala je mnogo informacija. Samo sam je oslobodila", rekla je za Roling Stoun.

All Too Well je ono što Svift naziva „pesma nalivpera" - ona koja oslikava „živopisnu sliku situacije, sve do okrnjene boje na okviru vrata i prašine tamjana na polici od vinila".

To je njen najčešći način pisanja, a možete ga ponovo čuti u numerama kao što su New Year's Day, Cruel Summer i Lover.

Ona kategorizuje svoje ostale tekstove na sličan način.

Nadahnuta Romeom i Julijom, Love Story je pesma „guščijeg pera" u kojoj su „reči i izrazi zastareli" poput „pisma koje je napisala prabaka Emili Dikinson dok je šila čipkanu zavesu".

U međuvremenu, Shake It Off je ultimativna pesma „svetlucavog flomastera":

„Neozbiljna, bezbrižna, poletna, savršeno sinkopirana u ritmu".

Pronalaženje melodije

Autor fotografije, Taylor Swift / Instagram

Svift je bila neobično velikodušna u deljenju procesa pisanja pesama sa fanovima, često objavljujući glasovne beleške i demo snimke.

Video-snimak za pesmu Delicate prikazuje je u potrazi za rečima koje bi odgovarale novoj melodiji.

Producent Maks Martin vrti prateću numeru, dok Svift komponuje u pokretu, improvizujući zvukove i slogove i ispitujući kako se ritmično spuštaju dok ne pogodi pravu kombinaciju.

Drugi put to dolazi lakše. U ovom video snimku postoji trenutak koji izaziva trnce u kičmi, gde Svift i koscenarista Džek Antonof izvlače refren iz ničiga za samo 28 sekundi.

Kada završe, Svift vrišti od uzbuđenja.

Saradnici često pominju nezaustavljiv tok ideja Svift.

„Tejlor vam šalje poruku dan ranije: 'Evo teksta, evo stiha, evo melodije. Bum, bum, bum, bum, bum'", rekao je Rajan Teder, koji je radio na pesmama Welcome To New York i End Game.

„Ona počinje onog trenutka kada uđete, a vi ste na pola puta gotovi sa pesmom do ručka. Završili ste s njom do kraja dana. Većina umetnika nije takva."

Komponovanje ispovedaonica

Autor fotografije, Reuters Potpis ispod fotografije, Svift je jedina umetnica koja je u ovom veku imala osam albuma broj jedan u Velikoj Britaniji

„Ako ste užasni prema meni, napisaću pesmu o vama i to vam se neće dopasti. Tako ja radim", rekla je Svift za list Mejl on Sandej 2009.

To je citat zbog kojeg je požalila. Fokus medija na njene izabranike - Džejka Džilenhola, Harija Stajlsa, Tejlora Lotnera, Toma Hidlstona - često je pretio da zaseni njenu muziku.

Ali pesme o momcima bile su samo jedna tema kojom se Svift bavila.

Soon You'll Get Better je srceparajuća balada o osećanju bespomoćnosti pred rakom njene majke.

Dok je jedna od njenih prvih kompozicija bila The Outside, napisana dok je dvanaestogodišnja Svift patila od nasilnika.

„Bila sam puno drugačija od ostale dece i nikad nisam znala zašto", rekla je.

„Bila sam viša i pevala sam kantri muziku u karaoke barovima i na festivalima vikendom, dok su druge devojke odlazile na spavanje. Nekih dana sam se budila ne znajući da li će neko razgovarati sa mnom tog dana."

Postalo je moderno opisivati zvezdu kao muzičku spisateljicu dnevnika sve dok nije prkosila toj definiciji u albumu Folklore, čije su prigušene kompozicije pričale priču o ljubavnom trouglu između tri izmišljena tinejdžera.

„Postojala je tačka do koje sam došla kao spisateljica koja je pisala samo pesme koje se odnose na dnevnik za koje sam smatrala da su neodržive za moju budućnost", rekla je Zejn Lou po objavljivanju albuma.

„Bilo mi je prevruće od žiže javnosti. U lošim danima, osećala bih se kao da punim rezervoar naslovima koji privlače klikove, a to uopšte nisam želela."

Zaštitni znaci Tejlor Svift

Autor fotografije, Getty Images

Od „hee-hee" Majkla Džeksona do Prinsovog „ah-oh-wa", mnogi umetnici imaju vokalne zaštitne znakove.

Svift nije izuzetak, iako je njen suptilniji od veći

Muzikolog Nejt Sloun ga je označio kao „T-drop" - jedinstvenu melodijsku progresiju, gde ona ide kratkim korakom naniže, nakon čega sledi strm, strmoglavi pad.

Možete ga čuti u pesmama kao što su You Belong With Me i State Of Grace: Svift prelazi sa četvrte note lestvice na treću, a zatim skače na šestu.

Ali to nije njen jedini motiv. Tejlorine pesme su razbacane ponavljajućim slikama velikih gradova (koji predstavljaju odraslo doba), automobila (za begove, romantične ili druge), haljina (haljina) i decembar (loš mesec za raskid, očigledno).

Mnogi se dešavaju i u gluvo doba noći, kada je normalan život obustavljen i svašta se može dogoditi.

Breathe, Enchanted i I Wish You Would se javljuju u 2 ujutro, dok se Midnight, tema njenog novog albuma, već pojavljuje u Style, New Year's Day i The Last Great American Dynasty.

Zvezda nikada nije objasnila svoju opsednutost sitnim satima (iako često piše u gluvo doba noći), ali ponekad to što je specifična samo pomaže u priči.

„Imenujete mesta na koja ste išli i vreme kada se to dogodilo i sve stvari o vezi", rekla je za Songrajter Junivers.

„Što više izgleda kao zapis u dnevniku, to bolje. Što više izgleda kao otvoreno pismo, to bolje. Što je istinitije, iskrenije i stvarnije, to postaje bolje."

Pogledajte video

Reprodukovanje multimedijskog sadržaja na vašem uređaju nije podržano Potpis ispod videa, Čudo od devojčice - ima četiri godine i svira Betovena