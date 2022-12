Zdravlje: Kako blato jača vaš imuni sistem

Bilo da trče kroz polje, penju sa po drveću ili love punoglavce, bilo je neizbežno da do kraja dana njihova bela odeća postane smeđa.

Mentalno obnavljanje

To znači da prirodne scene pružaju savršen nivo stimulacije, za koji se smatra da pomaže da se mozak obnovi kad je umoran ili počne da gubi koncentraciju.

To što su bila u blizini trave i drveća kao da je imalo pozitivan efekat na njihov um.

To detetu omogućuje da postepeno razume vlastite telesne signale.

Stari prijatelji

I oni se gnušaju ideje da su infekcije, same po sebi, dobre po decu.

„Bilo je to prilično problematično iz perspektive javnog zdravlja", kaže Kristofer Lauri, profesor integrativne fiziologije i direktor bihevioralne neuroendokrinološke laboratorije na Univerzitetu u Koloradu, u Bolderu, u SAD.

Spoljni sloj našeg tela udomljava razne vrste mikroba, kaže on, a ljudi sa poremećajima kao što su atopijski dermatitis (čest oblik ekcema) i psorijaza čini se da imaju osiromašenu zajednicu organizama.

„Ovi mikroorganizmi mogu da igraju veliku ulogu kod mnogih teških hroničnih bolesti", kaže on.

Zdravo telo, zdrav duh

To bi moglo da ima ozbiljne posledice po dugoročno zdravlje, budući da hronično telesno zapaljenje može da doprinese širokom dijapazonu stanja.

„Dramatične posledice"

I dok rezultati koji potkrepljuju „hipotezu o starim prijateljima" nastavljaju da pristižu, neki istraživači počeli su da identifikuju konkretne organizme koji bi mogli biti odgovorni za pozitivne strane i načine na koje dolazi do tih promena.

Izgleda da ih to potom čini otpornijim na stresne događaje, kao što je potencijalni sukob sa drugim, agresivnijim mišem.

Naravno, miševi nisu isto što i deca, ali to nudi neke korisne uvide u ulogu koju igraju određeni mikroorganizmi.

Šumski transplanti

Dodirujući lišće i zemlju, oni su možda pokupili prijateljske organizme koji su obogatili mikrobiome njihove kože, kaže on.

Ambiciozni projekat u Finskoj, za to vreme, pokušao je da dovede prirodu deci.

„Mislim da će to dovesti do ređe pojave ljudskih bolesti - to je bar naša hipoteza."