Kina i politika: Si Đinpingu potvrđen treći mandat generalnog sekretara partije - predstavio je i novi tim

Pre 1 sata

„Kina je potrebna svetu": Šta je rekao Si Đinping?

Li Ćang (koji će na poziciji premijera zameniti Li Kećanga) - Malo je neverovatno da je Si postavio šangajskog partijskog lidera na čelo kineske ekonomije, na poziciju premijera i broja dva u državi. On je bio odgovoran za debakl kada je Šangaj bio u lokdaunu zbog korona virusa, a desetine miliona ljudi patilo zbog nestašice hrane. Njegovo imenovanje se tumači tako da je lojalnost Siju važnija od sposobnosti.

Sai Ći - Sekretar partije u Guangdongu, takođe lojalan Siju. Jednom je poslat u Liaoning da preuzme i kazni one koji su fingirali privredne brojke u toj severoistočnoj provinciji.

Novi Sijev tim ispunjen lojalistima

Prvo, i najočiglednije, Si Đinping je i dalje glavni i ostaće na tom mestu dokle god on to želi ili do nekog neočekivanog političkog preokreta u budućnosti.