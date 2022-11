Rusija i Ukrajina: Desetine ukrajinske dece odvojeno do svojih porodica ostaju u kampu u Rusiji

Roditelji koji su decu poslali na more pre nekoliko nedelja videli su kako se plavo-žute zastave vraćaju i menjaju trobojke.

Roditelji su poslednji saznali za to.

Nekoga je nazvalo dete, neko je to pročitao u vestima, a neko je sam zaključio.

'Govorili su im: niste potrebni Ukrajini'

Bondar, bivša direktorka škole i profesorka ruskog jezika, do marta ove godine bila je sekretarica gradskog veća.

Tada nije ni znala da su deca iz Balakleje otišla u Gelendžik: čula je, kaže, za tako nešto, ali je mislila da se to dogodilo u susednim gradovima.

'U tom trenutku sam na taj način spasila dete'

Svi roditelji iz Balakleje rekli su za BBC da su na to otišli apsolutno dobrovoljno.

„Ako mi kažu da potpišem peticiju da mi je dete ukradeno i nasilno oduzeto, ja to neću učiniti, iskreno vam kažem.

„A on, balavander moj, baš je hteo da se prošeta i jedva je čekao odlazak u kamp, i zajedno sa drugom su brojali dane.

'Deca su se prilagodila i uživaju u jelu u trpezariji'

'Mi ne diramo njih, oni ne diraju nas'

Od 27 hiljada stanovnika u gradu je, prema proceni jedne od majki, ostalo tri do četiri hiljade.

'Trebalo je da se smisli gde da se pošalju'

Roditelj koji razumno razmišlja razume da će detetu biti mnogo bolje u Rusiji nego što je sada u Ukrajini", rekao je on za BBC.

On planira da se vrati u Balakleju samo u slučaju da je ponovo okupira Rusija.

'Tamo nedelju dana, nazad nedelju dana, ukupno četiri države'

„Ekskurzije, more, planine, diskoteke svaki dan, pet obroka dnevno. Podelili su im trenerke, toplu odeću, sve im je dobro", kaže Natalija Sonkina o životu svoje ćerke.

Osnovali su Vajber grupu kako bi razmotrili situaciju i brzo su došli do zaključka da je sudbina dece „lični problem roditelja".

Sada je nemoguće preći ukrajinsko-rusku granicu, pa je potrebno da dođete do Gelendžika preko Poljske, a zatim Belorusije ili Litvanije sa Letonijom.

Putovanje do Krasnodarske teritorije i nazad je skupo.

Međutim, u Balakleji ima porodica koje nemaju ni sredstava ni snage da same vrate dete.

Stoga se porodica nada da će im pre ili kasnije „neki volonteri - ne sa ove, već s one strane" ili lokalne vlasti pomoći da vrate ćerku tinejdžerku.

Vlastitu tačku gledišta objašnjava sledećim argumentima: pošto je sva papirologija za odlazak u kamp popunjena u zgradi lokalne uprave, to znači da je lokalna uprava odgovorna.

„Izdavanje pasoša za odlazak u inostranstvo, to je dobra vest, naravno, ali šta je sledeće? Da biste otišli po njega, potreban vam je novac, zar ne?"

- Možda malo, da. Ali to nije jedini problem. Kamo sreće da je jedini...

'Ubeđuju nas: ostanite, još uvek to nije ništa kako će da bude'

„Nagovarali su ih, pokušavali da urazume svoju decu, vukli ih za sobom. I plakali su", napisao je Koc i tvrdio da ni same majke ne bi imale ništa protiv da se presele u Rusiju, ali su njihovi rođaci navodno ostali „kao zarobljenici" u Ukrajini.

„Ubeđuju ih: ostanite, još uvek to nije ništa kako će da bude, opasno je, gde ćete nazad u Ukrajinu, razmislite.

„Neke su već uzeli roditelji, ali oni koji su ostali ne žele da napuste toplo Crno more", navodi novinarka.

Sin Ane Lapine Saša je prvi put u životu bio na moru i jako mu se dopalo more, kaže njegova majka.

„Njemu to sada uopšte ne treba. On sve razume. Matematiku, biologiju, to može.