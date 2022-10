Rusija i Ukrajina: „Problem postoji i on mora da se reši“ - priča o ukrajinskom vojniku sa PTSP-om

Pre 53 minuta

Letos je ukrajinski ministar zdravlja Viktor Lijaško izjavio da otprilike 15 miliona stanovnika ima potrebe za psihološkom pomoći zbog negativnih posledica rata, a do tri-četiri miliona njih bi trebalo da ima terapiju lekovima.

On je želeo da ostane anoniman, iz bezbednosnih razloga.

Bio sam spreman to da uradim, ali je moja žena bila trudna.

Obećao sam sebi da ću, ako dođe do novih borbi, sigurno otići.

Moja žena nije bila srećna, ali je prihvatila to.

Adrenalin

Pamtiću prvu borbenu dužnost do kraja života. Bio je to ogroman nalet adrenalina.

Osećate se kao počinjete da se svetite. Sa prve dužnosti se vraćate izuzetno srećni. Vremenom to postane rutina.

Prekretnica

Kažu da ti čitav život proleti pred očima kad ti je život ugrožen. To je glupost.

Poslat sam u bolnicu. Ostao sam tamo nedelju dana i posle toga se vratio na dužnost. Bilo je to čisto mučenje.

Negde u to vreme, shvatio sam da imam problem.

Bilo je teško to priznati samom sebi. Da kažem to otvoreno, više niste „kul tip".

Komandir

Zašto mi se to desilo?

Sada razumem zašto je to rekao. Video je da se mučim.

U ono vreme mi je lakše bilo da se ubijem nego to da trpim.

Ne znam koliko bih još dugo izdržao da me drugi put nisu primili u bolnicu.

„Budite pozitivni"

A mučila su me i nova pitanja: zašto sam ostavio saborce na bojištu?

Dok sam bio u tranzitu iz jedne regionalne bolnice u drugu, osećao sam kao da me psihijatri posmatraju kao vanzemaljca iz svemira.

U Kijevu sam imao sreće da me prime u jedan centar koji se bavi baš PTSP-om.

Čak i tokom mog lečenja, bilo je trenutaka kad sam pomišljao da se ubijem - to je to, vreme je da se ovo okonča, više ne mogu da izdržim.

„Nisam imao nikakve emocije"

Svaki put kad idem do grada sam, to je i dalje za mene veoma stresno.

A postoje dve paralelne realnosti koje me pritiskaju: u toku je rat, a još ima ljudi koji se ponašaju kao da nema rata.

To ume da iritira, mada istovremeno razumem da je i to normalno. Jer, za to se borimo, da zavlada mir.