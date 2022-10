Društvene mreže: Ilon Mask uneo lavabo u sedište Tvitera i potom poručio da „želi da pomogne čovečanstvu"

Pre 1 sata

Mask je koristio igru rečima, zato što se na engleskom lavabo ili sudopera kaže sink (sink), a idiom let that sink in znači razumeti neku informaciju, pustiti da ona dopre do vas.