Ubistvo i Velika Britanija: Žena koja je obezglavila prijateljicu osuđena na doživotnu robiju

Pre 30 minuta

Džema Mičel će služiti najmanje 34 godine zatvora zbog ubistva 67-godišnje Me Kuen Čong u njenoj kući u Londonu u junu 2021, odlučio je sud.

Me Kuen Čong, poznata i kao Debora, rođena u Maleziji, vodila se 16 dana kao nestala.

Čong je bila poznata po velikodušnoj prirodi, sprijateljavanju sa beskućnicima i otvaranju vrata svima kojima je to bilo potrebno.

„Postoji i ključni snimak sa skrivene kamere na kom se vidi Mičel kako putuje do Devona i nazad.

„Uspeli smo da pronađemo plavi kofer na točkiće koji verujemo da je korišćen za prenošenje Deborinog tela iz Čaplin rouda do njene adrese u Brondensberi parku, a potom odatle u Devon."

„Uspeli smo da dokažemo da je ostavila vlastiti mobilni telefon kod kuće dok je istovremeno koristila telefon pokojne komšinice na putovanju do Devona i nazad", rekao je glavni inspektor Istvud.

„Pronašli smo testamente, za koje smo uspeli da dokažemo da su falsifikovani i potpisani sa namerom da se dođe do značajnog dela Deborinog imanja", kaže glavni inspektor Istvud.

Tužilaštvo je reklo poroti da je Mičel „imala nameru da ih do kraja upotrebi za ličnu korist".

Tužilaštvo je ispričalo da je ona odnela kofer do kuće Čong sa namerom da je ubije i da potom stavi njeno telo unutra.

Dve nedelje kasnije, pod lažnim imenom i reaktiviravši telefon pokojne komšinice, iznajmila je kola, utovarila kofer u njih i odvezla se do Devona.

Do ovog putovanja je došlo, tvrdi tužilaštvo, da bi se rešila tela Čong.

„Kad uzmete u obzir proračunati način na koji je Mičel isplanirala ubistvo, od ponovnog aktiviranja mobilnog telefona pokojne komšinice kako bi mogla da ga koristi dok prebacuje posmrtne ostatke žrtve do Devona, do odnošenja praznog kofera sa točkićima do Deborine kuće znajući da će ga kasnije koristiti da odnese telo sa adrese pošto je ubije."