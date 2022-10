Muzika: Rijana objavila novu pesmu posle šest godina

Pre 40 minuta

Rijana peva: „ Podigni me, spusti me, drži me uz tebe, čuvaj me / Drži me kada ideš da spavaš, čuvaj me u toplini tvoje ljubavi kada odeš, čuvaj me ."

(„Lift me up, hold me down, keep me close, safe and sound / Hold me when you go to sleep, keep me in the warmth of your love when you depart, keep me safe and sound.")