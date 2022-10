Velika Britanija i knjige: Retka knjiga sa tragovima arsenika pronađena u biblioteci u Engleskoj

Pre 55 minuta

Moja lična bašta: Godišnjak mladih baštovana (My Own Garden: The Young Gardener's Yearbook) objavljena je 1855, a njene korice su živopisne zelene boje koja sadrži arsenik, teški metal koji u većim količinama može biti smrtonosan.