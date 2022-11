Epska fantastika i istorija: „Eukatastrofa" - Tolkinova reč dobru katastrofu i „anti-smak sveta"

Pre 4 sata

Takve priče imaju svrhu koja hrani srce i dušu, dodao je on.

One mogu da nam pomognu da se setimo i povratimo ono što je možda izgubljeno ili se uzima zdravo za gotovo.

Bio je to ključan trenutak. Kao pisac, dobijao je ozbiljniji, autentičniji glas i ton.

I da bi to postigao, smislio je intrigantnu kovanicu.

Bajke, sugerisao je on, često sadrže „eukatastrofu" - to je, tvrdio je on, „dobra" katastrofa.