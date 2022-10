Tehnologija: Supersatovi koji definišu tačno vreme - u nanosekundu

To je jedan od nekolicine takvih uređaja koji se drže u Nacionalnoj laboratoriji za fiziku u jugozapadnom Londonu i oni pomažu da svet poseduje precizan zajednički osećaj za sekunde, minute i sate.

Zajedno sa oko 400 drugih, postavljenih svuda na planeti, oni pomažu svetu da definiše koliko je sati, u ovom trenutku, sve do nanosekunde.

Zbog mnogih oblasti poslovanja i tehnologija bez kojih ne možemo da živimo, od satelitske navigacije do mobilnih telefona, vreme je „skrivena alatka".

Kako smo, dakle, uopšte stigli do ovog zajedničkog sistema merenja vremena, kako on uvek ostaje precizan i kako bi mogao da se promeni u budućnosti?

Odgovori podrazumevaju zavirivanje iza lica sata i istraživanje same suštine vremena.

Vekovima je to bilo nemoguće i vreme je moglo da se definiše samo lokalno, prema vama najbližem satu.

Deo razloga za to bio je što nije postojao održiv način da se sinhronizuje svaki sat u državi, a kamoli na drugom kraju Zemlje.

Tokom najvećeg dela ljudske istorije, to i nije bilo toliko važno: ljudi su radili kad su morali, nisu putovali daleko, a ako su želeli da znaju koliko je sati, mogli su da saznaju bacivši pogled na najbliži sunčani časovnik, gradsku sahat-kulu ili slušajući crkvena zvona ili pozive na molitvu.

Međutim, kako se industrijsko doba zahuktalo, postalo je jasno da to tako više neće moći.

Kad je korporacija počela da emituje radio program širom sveta, on je uključivao niz „pipova" svakog punog sata, koji je u to vreme proizvođen u Griniču.

Da bi pokazivali tačno vreme, svi satovi zahtevaju periodični, repetitivni proces -bilo da su to klatno koje se njiše ili elektronske oscilacije kvarc kristala.

Njihovo klatno je stoga bila sama Zemlja, koja se okretala naizgled pouzdanom brzinom. (To je važilo i za Univerzalno vreme, koje je zamenilo GMT 1928. godine)

Godine 1900, ona se okretala u proseku gotovo četiri milisekunde sporije nego što je to činila na prelasku u 21. vek.

Atomsko vreme

Kao klatno koje se njiše, to čini stabilan periodični proces na osnovu kog može da se izračuna protok vremena.

To će se na kraju pokazati osnovom za „atomski sat".

Evo kako to funkcioniše: laboratorija kao što je NPL beleži i rafiniše vremenske informacije iz svoje banke atomskih satova - hidrogenskih mejzera - primenjujući povremenu korekciju ako izgleda da se sat udaljava (metrolozi ovo zovu „upravljanjem" i rade to koristeći zasebnu opremu kojom se definiše dužina sekunde… ali vratićemo se tome kasnije.)

NPL potom to šalje Međunarodnom zavodu za težine i merenja (BIPM) u Parizu.

Ovaj dokument omogućava nacionalnim laboratorijama da ponovo usklade satove i, ključno, isporuče tačno vreme delatnostima kojima je to neophodno.

U Velikoj Britaniji, to je NPL-ov posao, ali u SAD on pripada Nacionalnom institutu za standarde i tehnologiju, a ima ih još mnogo više širom sveta.

Ne radi se samo o tome da je to izračunati prosek mnogih različitih atomskih satova, od kojih svaki daje neznatno drugačija očitavanja.

Postoji i još jedan razlog, a on se svodi na fundamentalno pitanje: šta je tačno sekunda?

Redefinisanje sekunde

(Metrolozi su nekada imali sličan problem sa kilogramom: bio je zasnovan na metalnom bloku držanom u trezoru u Parizu, ali bi se on vremenom neobjašnjivo menjao, a sa njim i svačija definicija kilograma.)

Polovinom Dvadesetog veka, metrolozi su odlučili da to prosto nije dovoljno.

Šta to, dakle, znači?

Suštinski, to je samo još jedan periodični, repetivini proces - osnov za svo merenje vremena.

Naučnici iz NPL-a rade to sa nečim što se zove cezijumska fontana.

Ako držite atome na neki drugi način, na primer elektronski, ili koristite svetlo da biste ih držali, to će promeniti vašu frekvenciju.

To je možda analogno načinu na koji možete da izmerite vlastite otkucaje srca štopericom, ali vam je potrebna naprednija tehnologija da izmerite frekvenciju pokreta krila muve.

Ako živite prema satu, kažu oni, on će postati vaš gospodar, a ne kompanjon.

„To je veoma dobro, zato što to znači da se standard ne menja svakih pet minuta, a to je važno u metrologiji", kaže Gil.

Međutim, kako je nauka napredovala - a, kao i uvek do sada, nove tehnologije zahtevaju preciznije vreme - metrolozi su počeli da razmišljaju o novoj definiciji sekunde.

To se neće desiti preko noći - možda tek 2030-tih - ali će obeležiti najveću promenu u zajedničkom merenju vremena još od šezdesetih.

„Najbolji način da shvatite zašto je to važno je da zamislite lenjir sa konačnim brojem podeoka", objašnjava Kertis.

„Dakle, to ne može da bude samo neka osobita stvar koju će moći da napravi samo jedna grupa. Ako to naprave stvarno dobro, to mora biti nešto što svi možemo da nazovemo redefinisanjem."