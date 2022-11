Paranormalne pojave i egzorcizam: Život u kući sa rekordnim brojem isterivanja đavola

Pre 1 sata

Žena koja je živela u zabitoj kući na farmi u Brekon Bikonsu u Velsu opisala je jezive događaje koji su doveli do toga da iznova i iznova zove egzorciste - isterivače đavola.

„Zvuci koraka bili su česta pojava, ali neobično je što nikad ne bi stigli do kraja stepeništa", kaže ona.

„Pričala bih na telefonu i čula bih ih kako dolaze - bum bum bum - i pomislila: 'Oh ne, ne želim to da se desi, suviše sam blizu'. Ali onda bi stali."

„Bilo je to sedam godina čistog terora, kao da ste uskočili u kadu punu ledenog užasa", kaže on.

On je proveravao da li je izolovana lokacija navodne uklete kuće mogla da ima psihološkog efekta na percepciju porodice onoga šta se dešava.

„Nalazite se na oko kilometar od prvog komšije, bukvalno niko ne može da vas čuje kad vrištite. Ako ste skeptik, možete da kažete: 'Da li izolovanost igra ulogu na ovako zabitoj lokaciji, da li utiče na njihovu maštu?'", kaže on.

„Ali ako verujete u ovakve stvari, onda možete da kažete: 'Pogledajte samo ovu neverovatnu istorijsku pozadinu, pogledajte šta se sve dramatično ovde dešavalo, veštice, keltska istorija, da li je sve to što se desilo ostavilo traga na ovom zemljištu?'.

„Zaista zanimljivo, ali Vels nije progonio veštice na onaj način na koji su to radili drugi delovi zemlje, vradžbine su ovde cvetale, tako da imate gomilu glasina o ritualima koji su izvođeni na tom mestu."

Bilo da ste skeptik ili vernik, Deni kaže da postoje razlozi zašto nas priče o duhovima fasciniraju do današnjih dana.

„Mislim da se u središtu priča o duhovima krije paradoks. One su strašne, ali su i utešne, zato što nam nude nadu da postoji život posle smrti", kaže on.

„Ako ste skeptik, onda je to pitanje: 'kako je učinjeno'? A ako ste vernik, onda je to pitanje: 'ko je to učinio'?".