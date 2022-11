Marsel Prust i književnost: „U traganju za izgubljenim vremenom” kao najkomplikovaniji roman koji oplemenjuje čitaoca

Pre 1 sata

Sve nas to može navesti na verovanje u to da je delo nedokučivo, predugo, estetski samozadovoljno i stoga namenjeno samo uskom krugu pojedinaca sa istančanim ukusom koji žele da pokažu svoj kulturni pedigre.

„To je priča koja prati razvoj jedne osobe od dečaštva do neodređene tačke u poznom periodu njegove zrele dobi, i koja dostiže vrhunac kada on spozna i prihvati poziv - poziv da bude pisac", kaže on.

Na sve to se „nadovezuje osećanje da narator traći svoje vreme, odnosno da sve vreme postoji nešto spremno za njega, što on tek maglovito povezuje sa projektom čija suština je da on postaje autor ili pisac... ali on uporno maši taj put, i stoga proćerdava svoj život sve dok ne dođe do trenutka kada to naglo shvati i prigrli ono što mu ide u susret", objašnjava Prendergast.