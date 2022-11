Amerika i kriminal: Član benda Migos, reper Tejkof, ubijen u Hjustonu

Pre 1 sata

Bend, koji se razišao ranije ove godine, objavio je nekoliko međunarodnih hitova među kojima i Bad and Boujee , Versace i Walk It Talk It .

„Legenda"

Pioniri trepa

„Bitlsi svoje generacije"

Kasnije te godine, trio je izdao mikstejp Back to the Bando, sa hit pesmom Look at My Dab, koja je popularizovala ples koji su potom preuzeli sportisti, pa čak i političari.