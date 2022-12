Svetsko prvenstvo u fudbalu: Kako je Zinedin Zidan ujedinio Francusku i odveo je na put slave

Druga generacija doseljenika iz Alžira, on je prva fudbalska iskustva sticao u problematičnom marseljskom naselju La Kasteljan, gde je nezaposlenost bila velika, a mogućnosti male.

U prvi klub je došao iste one godine kada je nacionalni tim doživeo onaj težak poraz od Nemačke u Sevilji posle izvođenja penala u polufinalu.

„Čak i ako samo sanjate, razmišljate i želite to - sami sebi morate da kažete da je to nemoguće", rekao je Zidan.

Čudesni 22-godišnjak iz Bordoa je sa klupe ušao u igru i postigao dva gola u remiju (2:2) protiv Češke republike i to je bio meč na kojem je Žake primetio dve stvari - njegovu viziju i motivaciju.

Francuska je na prvenstvu u Engleskoj došla do polufinala.

Ali Žake se nije osvrtao na to, a trening kamp u Alpima mu je pomogao u stvaranju filozofije kolektiva i solidarnosti, timskog duha i velikodušnosti, dok je glavna uloga u svemu tome bila poverena jednom čoveku - Zidanu.

„Brzo smo shvatili da je Zidan igrač koji pravi razliku na terenu. Svi smo mi imali vlastite uloge, ali on je bio taj koji nas je uzdigao na sledeći nivo.

Do početka Svetskog prvenstva 1998, on je već stigao u Juventus preko Bordoa i sebe ustoličio kao jednog od najuzbudljivijih igrača sredine terena.

„Ono što je on bio u stanju da izvede nogama, mnogi nisu u stanju ni rukama da urade", rekao je Tjeri Anri u BBC-jevom dokumentarnom filmu Francuska: Crno, belo i plavo .

Po ovom drugom će Zidan kasnije i svom najstarijem sinu dati ime) i to u gradu njegovog detinjstva u kojem je sanjario da će jednog dana igrati na prvenstvu sveta u fudbalu.

To je donelo malo mira u redove francuskog tima koji se u svlačionicu vratio jači i poletniji, pevajući i plešući.

Gosti su već igrali sa 10 igrača, on je spretno uputio jednu loptu u dubinu do još jednog bivšeg saigrača iz Bordoa, Bišentea Lizarazua, a levi bek je kao na tacni uposlio Anrija za prvi gol Francuske pre poluvremena.

Bio je to samo jedan od ukupno pet crvenih kartona podeljeenih tog dana, među njima i tri data igračima na utakmici između Danske i Južne Afrike, koja je završena nerešeno.

Bio je to u isto vreme i podsetnik da se ispod baletske gracioznosti i lepote Zidana u Adidasovom trobojnom dresu sa loptom u nogama, nalazi žestok momak iz Marselja u kojem se krije bes spreman da svakog trenutka eksplodira ukoliko ga neko isprovocira.

„Nije bilo potrebe da kaže bilo šta, ni on ni drugi igrači, jer se ovakve stvari dešavaju i svi su samo razmišljali o tome kako da se prevaziđe situacija i - kako da se ostvari sledeća pobeda bez Zidana".

Od glave do pete obučen u beli dres reprezentacije Francuske - baš kao i one kobne večeri osam godina kasnije, protiv istog protivnika - konačno je savladao Đanluku Paljuku sa bele tačke pošto je bilo jasno da će utakmica biti odlučena izvođenjem penala.

Bilo je to finale koje su svi priželjkivali - Francuska protiv Brazila - a među njima je bio i bivši predsednik UEFA Mišel Platini koji je nekoliko godina kasnije priznao da su „izveli i jednu malu prevaru" ne bi li izbegli neke timove da budu na njihovoj strani žreba.

„Ljudi na ulici su me iznenadili", rekao je Zidan.

Ipak, na dan utakmice, do francuske svlačionice su stigle vesti da se napadač Intera iz Milana ne oseća dobro i da neće nastupiti na finalnoj utakmici.

„Smatrali smo da nema šanse da se to desi i da će Ronaldo sigurno igrati, a oni to pričaju samo da bi nas prevarili".

„U ovakvim utakmicama male stvari prave razliku - i ko zna, da je Ronaldo bio 100 odsto spreman i da se osećao dobro, možda bi i Brazil dobio to finale", dodaje Tiram.

Zidan je bio na visini zadatka i najbolju partiju je pružio onda kada je to bilo i najpotrebnije.

Krajem te godine on je bio krunisan i kao najbolji igrač sezone i osvajač nagrade Zlatna lopta.

Za one ofarbane u boje francuske zastave - ovo je bila ekstaza.

„Bilo je to nešto na čemu smo radili i ranije", kaže Turam.

I ponovo je Francuz glavom zahvatio loptu i prosledio je kroz noge Roberta Karlosa do bliže stative i u mrežu i tako duplirao vođstvo domaćeg tima.

Zidanov lik je obasjavao Trijumfalnu kapiju, a više od million ljudi se okupilo na Jelisejskim poljima mašući zastavama, sedeći na haubama i krovovima automobila u pokretu, pevajući pesmu I will survive u kolosalnom izlivu emocija.

Popularnost predsednika Širaka je bila sve veća, a premijer Lajonel Žospen je izjavio da je to bila „najbolja slika našeg jedinstva i raznolikosti", iako su mnogi mislili da je to bio samo oportunizam i licemerna reakcija političara na trijumf na Svetskom prvenstvu.

„Ukoliko analizirate sastav francuskog tima i njegovu raznolikost, kao i to da su svi ti igrači koji su dolazili iz različitih sredina mogli da predstavljaju Francusku i da pobede, onda stižete do izuzetno snažne poruke koju možete da uputite celom društvu", rekao je on.