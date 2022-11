Tehnologije, biznis i virtuelna realnost: Na pomamu za zemljištem u metaverzumu troše se milijarde

Pre 23 minuta

„Izlažem vlastita dela"

To je zbunjujuće, zato što ljudi često pričaju o „metaverzumu" kao da postoji samo jedan.

„Moja majka me je pozvala i rekla: 'Šta si to uradio? Zašto, jesi li lud? Zašto trošiš toliko novca, šta je ovo?'", kaže on.