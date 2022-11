Kako su fudbalski navijači uticali na revoluciju u modi

The casuals (kežuals - ležerno odeveni) su bili navijači koji su odbacili stilove prethodnih generacija ljubitelja fudbala koji su uglavnom nosili klupske dresove, farmerke zvoncarice i teksas jakne.

Na izložbi Umetnost tribina ( Art of the Terraces ), bila sam u društvu bivšeg fudbalera Evertona Dereka Mauntfilda, koji je sa klubom iz Liverpula osvojio nekadašnji evropski Kup pobednika kupova 1985. godine.

Bila je to uglavnom muška stvar , ali Džeki Mekejsi, koja je 2013. pokrenula projekat Navijačice ( Girlfans ), rekla je da nasleđe ležernog stila oblačenja ima uticaj i na žene.

U Mančesteru su to bili Peri bojs, po majicama brenda Fred Peri koje su nosili.

Do ranih 1980-ih, u upotrebu je ušao termin kežuals ili ležerni, opušteni ( casuals ).

„Eto dokle je otišla subkultura, od nekoliko momaka koji su otišli ​​u Evropu i nekoliko patika, do ove izložbe", dodaje.

Može se videti i sako od tvida Pitera Hutona, čiju pesmu All Together Now (Hajmo svi zajedno) pevaju mnogi fudbalski navijači.