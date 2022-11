Ukrajina i Rusija: Povećava se broj masovnih grobnica u Marijupolju

Pre 1 sata

Od početka rata on je nemilosrdno bombardovan i iz vazduha i sa zemlje.

„Plakala sam sve vreme, dok je moj muž pokušavao da me umiri", kaže Olga.

Ali oni to nisu želeli, tako da im je dala spavaću sobu u glavnom delu kuće.

„Noge su mi bile poluzatrpane, tako da nisam mogla da se pomerim. Kad mi se čulo sluha polako vratio, mogla sam da čujem muževljev glas odnekud: 'Olga, pomozi mi, iskopaj me', govorio je. 'Ja sam blizu stepenica'."

Bile su to njene komšije, koje su pokušale da je oslobode iz ruševina.

Satima pod ruševinama

Sve do sredine leta prisiljavala se da ostane budna do sitnih sati kako bi izbegla noćne more u kojima je ponovo proživljavala užase.