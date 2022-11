Muzika i Kuća slavnih rokenrola: Gitaristi čuvenog sastava Duran Duran Endiju Tejloru otkriven rak u četvrtom stadijumu

Originalnom gitaristi legendarne birmingemske njuvejv/sint-pop grupe Duran Duran, Endiju Tejloru dijagnostikovan je rak prostate u četvrtom stadijumu.

Muzičar je otkrio dijagnozu u pismu koje su pročitali njegove bivši kolege iz benda u subotu prilikom ulaska u Kuću slavnih rokenrola.

Događaj je trebalo da posluži za okupljanje benda, čija klasična postava nije svirala zajedno od 2006. godine.

Tejlor je rekao da je „izuzetno razočaran" što je propustio nastup i da je za tu priliku „kupio novu gitaru".

Pevač Sajmon Le Bon pročitao je Tejlorovo pismo publici u kome je pisalo: „Pre nešto više od četiri godine dijagnostikovan mi je metastatski rak prostate u četvrtom stadijumu."

„Mnoge porodice su iskusile spori razvoj ove bolesti i mi se, naravno, ne razlikujemo od ostalih.

„Govorim iz perspektive porodičnog čoveka, ali sa dubokom poniznošću prema bendu, najvećim obožavaocima koje grupa može imati i ovom izuzetnom priznanju."

Tejlor, rođen u Tajnmutu, napisao je da je bio na „sofisticiranom tretmanu produženja života", ali se nedavno suočio sa „preprekom", koja ga je sprečila da otputuje u Los Anđeles na ceremoniju.

„Iako moje sadašnje stanje nije momentalno opasno po život, nema leka", dodao je on.

Osnovani u Birmingemu, Duran Duran su bili jedan od najvećih pop bendova 1980-ih, poznati po raskošnim video snimcima i plesnim, sint-pop singlovima.

Bili su prvi bend koji je uvršten na listu izvođača ovogodišnjeg koncerta u Kući slavnih i otvorili događaj pesmom kojom su obuhvatili hitove Girls On Film, Hungry Like The Wolf i Ordinary World.

Doli Parton, Eminem, Lajonel Riči, Eurythmics, Pet Benatar, Eminem, Karli Sajmon, Hari Belafonte i Judas Priest takođe su dodati u spisak imena Kuće slavnih.

Parton, autorka hitova Jolene, I Will Always Love You i 9 To 5, isprva je odbila nominaciju, rekavši da smatra da kantri muzika ne ispunjava uslove, ali je kasnije popustila.

„Sada sam rok zvezda!", rekla je Parton tokom govora.

„Kada su mi rekli da će me primiti u Kuću slavnih rokenrola, nisam mislila da sam zaista učinila dovoljno da to i zaslužim. Tada nisam razumela. Ipak, ovo je veoma, veoma posebna noć za mene."

Posle toga, pevačica je izvela Jolene, gde su joj se pridružile Pet Benatar, Eni Lenoks - pevačica grupe Eurythmics, Sajmon Le Bon, Brendi Karlajl i Rob Halford iz sastava Judas Priest.

Eminema je uveo Dr Dre, koji je rekao da su skoro svi pokušali da ga obeshrabre da radi sa belim reperom.

„Ali znao sam da je njegov talenat neosporan", rekao je Dre.

„Svako od nas je bio ono što je drugom trebalo - i čitavu karijeru sam spreman da se kladim na to."

Eminem, pravim imenom Maršal Meters, iskoristio je njegov govor da bi podsetio na repere koji su uticali na njega, od pionira Tupaka, Čak Dija, Snup Doga i Outkast do andergraund izvođača i grupa kao što su Lord Finesse i ženski rep sastav JJ Fad.

Delimično je to učinio kako bi istakao izostanak priznanja za hip-hop muziku u Kući slavnih (on je tek deveti rep izvođač koja je primljen uz Tupaka Šakura, Bigija Smolsa, Džej-Zija, El-El Kul Džeja, Run DMC, NWA, Public Enemy, Beastie Boys i Grandmaster Flash).

„To su bile moje rok zvezde, čoveče", rekao je muzičar.

„I samo želim da kažem, to su samo neka od imena za koja se nadam da će se u budućnosti razmatrati za prijem. Jer bez njih, mnogi od nas ne bi bili ovde. Znam da ja ne bih."

Eminem je izveo hitove My Name Is, Rap God i Sing for the Moment - poslednji u pratnji Stivena Tajlera iz grupe Aerosmith, koji je semplovan na originalnoj pesmi.

Potom j je pred okupljene izveo Eda Širana kako bi uživo izveli pesmu Stan.

„Ne bi trebalo da budem ovde večeras", rekao je Eminem posle svog seta.

„Prvo, ja sam reper, drugo - zamalo da umrem od predoziranja i treće, zaista sam morao da se izborim za sve to.

„Završio sam srednju školu sa hip-hop obrazovanjem."

Dženet Džekson je uvela njene dugogodišnje saradnike, Džimija Džema i Terija Luisa.

