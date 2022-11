Klimatske promene i Samit COP27 u Egiptu: „Na autoputu za klimatski pakao" - svetski lideri najavljuju odlučniju reakciju na klimatske promene

„Putinov odvratni rat u Ukrajini i rastuće cene energije širom sveta nisu razlog za usporavanje borbe protiv klimatskih promena - to su razlozi da se deluje brže", rekao je Sunak.

„Našoj deci možemo zaveštati zeleniju planetu i prosperitetniju budućnost [...] Zaista ima mesta za nadu", dodao je on.

„Bilo da su to apokaliptične poplave u Pakistanu, toplotni talasi od Evrope do Kine, ili zaista poslednjih dana u mom regionu, razaranja koju je u Belizeu izazvala tropska oluja Liza, ili bujične poplave pre nekoliko dana u Svetoj Luciji. Nema potrebe da to ponavljamo", rekla je ona.