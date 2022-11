Amerika i izbori: Suočio se sa uraganom, da li će i sa Trampom - ko je Ron Desantis, guverner Floride

Pre 1 sata

Samo nekoliko sati pre izbora sredine mandata u utorak, Donald Tramp je upozorio Desantisa da se ne kandiduje za predsednika 2024, rekavši da bi to naškodilo Republikanskoj stranci.

„Mislim da bi napravio grešku. Mislim da se stranci to ne bi dopalo", rekao je bivši predsednik za Foks njuz.

Od Jejla do kancelarije guvernera

Otprilike u to vreme upoznao je suprugu Kejsi, reporterku lokalnih TV vesti i preživelu od raka koja je pomogla u prikupljanju sredstava pogođenima uraganom Ijan 2022.

On je osudio, kako je ocenio, tendenciju vlade da interveniše po „praktično bilo kom pitanju, od obima struka dece do temperature zemlje".

„Moja misija je uglavnom bila da zaustavim Baraka Obamu", prisetio se on u februarskom govoru na konzervativnoj konferenciji u Teksasu.

Do aprila je naredio zatvaranje u celoj državi, uspostavio stotine centara za testiranje i naručio milione maski - za koje je javno rekao da bi „mogle da odvrate infekcije za najugroženije".

Međutim, do aprila 2020, Desantis je počeo da ukida državna ograničenja i do jula je, uprkos naglom porastu slučajeva i oštrim kritikama, naredio je da škole ponovo budu otvorene.

„Kovid je zapravo ono po čemu je stekao ime, jer je bio neko ko se u to vreme borio protiv nacionalne mudrosti", rekla je Sara Longvel, republikanska strateškinja i osnivačica grupe Republikanski glasači protiv Trampa, za BBC.

Stvari koje je od tada „uradio" dovele su ga do pozicije jedne od najprepoznatljivijih republikanskih ličnosti u zemlji.

Longvel je rekla da bi bitke Desantisa sa medijima oko njegove kontroverznije politike mogle na kraju biti ono što ga dovodi do političke slave.

„Mediji ga smatraju užasnim, i on to voli. To je još jedna stvar koju je naučio od Trampa.