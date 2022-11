Svetski dan dijabetesa: Svaki četvrti čovek ne dobija neophodnu pomoć i ja razumem njihove muke

Ta činjenica može da dovede do lošeg tretmana dijabetesa, povećavajući rizik od fizičkih komplikacija kao što su moždani udari, otkazivanje bubrega, slepilo, amputacija nižih telesnih ekstremiteta, kao i uticaja na mentalno zdravlje osobe.

Kad imaš dijagnozu ali ne i informacije

Ona je objasnila da joj se, nakon što joj je postavljena dijagnoze dijabetesa, život dramatično promenio, i to ne samo njoj, već i čitavoj njenoj porodici.

„Osećala sam se obeshrabreno zato što sam bila devojčica i više nisam smela da jedem slatkiše. Bila je to promena koja se desila preko noći, a svi su mi govorili: 'Ne smeš da jedeš ovo ili ono'."

Ali odsustvo podrške i svesti o borbi sa dijabetesom imali su uticaj na to kako su Klementina i njena ćerka izlazili na kraj s ovim stanjem, istovremeno omogućujući Ana Lusiji da nastavi svakodnevni život.

Šta je dijabetes?

Ona, međutim, priznaje da to ume da iscrpi čoveka: „Spavam manje zato što moram da proveravam nivo glukoze ili da čekam nekoliko sati posle injekcije."

Uticaj na mentalno zdravlje

Predsednik IDF-a profesor Endrju Bolton, rekao je da je otkriveno da „ako ne dobijete pravu edukaciju, to može svakako da dovede do anksioznosti, ali i do depresije."