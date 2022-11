Rusija i Ukrajina: Iza kulisa postupka zaplene superjahte ruskog oligarha

To je raskošni trofej operativne grupe koja je, prema rečima američkog predsednika Džozefa Bajdena, oformljena da bi jurila „nezakonito stečena bogatstva" ruskih oligarha.

Ovaj pedesetšestogodišnjak je jedan je od najbogatijih ljudi u Rusiji, prema Forbsu, koji procenjuje da su on i njegova porodica vredni 12,4 milijarde dolara.

On je planirao da iskoristi iskustvo u borbi protiv organizovanog kriminala da bi ispunio predsednikovo obećanje.

Uz pomoć taktika razvijanih u borbi protiv mafije, operativna grupa, u kojoj su agenti i analitičari FBI-ja i američke Tajne službe, želi da identifikuje mete visokog profila, pronađe dokaze bilo kakvog kršenja zakona i potom „zapleni imovinu onoliko brzo i agresivno koliko možemo", kaže on.

„Postalo je kritično kad je isključila monitor za lociranje, svoj transponder", rekao je on.

„Ume da bude izuzetno teško raspetljati ko je pravi vlasnik tih brodova", dodaje on.

Vlasništvo je često skriveno iza fiktivnih firmi i trustova, registrovanih u zemljama u kojima se informacije „strogo kontrolišu i nisu nešto čemu SAD mogu lako da pristupe", kaže on.

Ali ruski rat u Ukrajini doveo je do „eksplozije informacija" koje su obezbedile strane zemlje spremne na saradnju, uključujući one koje su se „u prošlosti doživljavale kao mutne" - mesta na kojima je vlasništvo nad kompanijama teško istražiti, kaže Adams.

To je zahtevalo da se za kratko vreme obavi ogromna istraga, dok članovi operativne grupe intervjuišu izvore sa znanjem o finansijama broda i pretresaju bankovne izvode i korporativnu evidenciju, kaže on.

„Uspeli smo da dođemo do tih informacija delom zato što je došlo do ogromnog porasta podrške Ukrajini i podrške tim našim naporima."

Prema američkim sudskim spisima, istražitelji su uspeli da dođu do dokaza, koji, tvrde oni, pokazuju da je Kerimov vlasnik broda od avgusta 2021. godine - tri godine nakon što mu je američko Ministarstvo finansija prvi put uvelo sankcije.

To je dovelo do sedmonedeljne pravne zavrzlame, dok su se žalbe na nalog za zaplenu pele sve do vrhovnog suda Fidžija.