Rusija i Ukrajina: Kako je dečji letnji kamp uneo strah i sumnje u zajednicu

Pre 1 sata

Od početka invaziju na Ukrajinu u februaru, granatiranje i prodori ruskih trupa i tenkova doveli su u narednim nedeljama do okupacije Balaklije.

Oslobođenje se pretvara u nervozu

Ona kaže da je to zbog neprijateljstva koje je osećala u mestu.

„Kakav je to mentalni sklop da vam padne na pamet da pošaljete decu tamo. Kakva ste vi to majka, ako pošaljete decu tamo, dok besni rat, u zemlju koja želi da vas uništi? Lično, kao majka, ja to ne razumem."