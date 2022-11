Rat u Ukrajini: Ruski antiratni aktivista, priveden zbog kritikovanja invazije, pisao BBC-ju iz zatvora

Pre 47 minuta

„Mogla bih da ga ubijem"

Politički progon

„Veleizdaja zbog javnih govora? To je potpuno apsurdno. To je prosto progon zbog slobode govora. Zbog mišljenja. Ne zbog bilo kakvog pravog zločina", tvrdi Vladimirov advokat Vadim Prohorov u telefonskom razgovoru iz Moskve.

On kaže da u to vreme aktivista nije imao nikakve veze sa fondacijom.

Kad je prvi put kolabirao 2015. godine i pao u komu, Evgeniji je rečeno da ima pet odsto šansi da preživi, ali on je to opovrgao.

Za Evgeniju, to je značilo sedam godina spavanja uz telefon, „strahujući da će me pozvati on ili da će me pozvati neko drugi umesto njega jer on ne može više da govori."