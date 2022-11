Rusija i Ukrajina: Hoće li psihijatri u Rusiji morati da dostavljaju podatke o klijentima u jeku rata

Ruske vlasti planiraju da se pozabave tržištem psihoterapijskih usluga, a predlog zakona koji bi to regulisao mogao bi da se nađe u Dumi do kraja godine.

Ukoliko bude prihvaćen u obliku u kojem se trenutno o njemu diskutuje, to može dovesti do pojave stroge kontrole u domenu psihologije i primorati psihoterapeute da otkrivaju „psihološke tajne" klijenata širokom krugu bezbednosnih snaga.

Nezavisni psiholozi alarmiraju na uzbunu i kažu da ova inicijativa može dovesti do ideologizacije privatne psihoterapije, koja je tek počela da se razvija u Rusiji, kao i da je stavi pod isključivu kontrolu vlasti.

Na konsultacijama s propagandistom

„Jedan od razloga zbog koji se sve ovo dešava je što su organi uprave prestali da uviđaju ovu složenost. Dokle god možemo, mi ćemo pokušavati da to prenesemo [makar kroz istraživanja]", kaže sagovornik sa Instituta Ruske akademije nauka (RAN).

To što je privatna psihoterapija u Rusiji praktično neregulisana predstavlja problem, saglasni su i autori i kritičari predloga zakona.

Pokušaji da se to razreši pomoću zakonodavstva preduzimaju se više od 10 godina.

Od polovine 2000-ih on je postepeno obezbedio pozicije dekana Psihološkog fakulteta i prorektora Moskovskog državnog univerziteta (potonju od njih je držao do 2003. godine), direktora Ruskog psihološkog društva, te direktora Ruske akademije obrazovanja.

BBC je pokušao da stupi u kontakt sa Zinčenkom putem telefona i pošte, ali do objavljivanja ovog članka nije dobio odgovor.

„Mnogo ljudi iščekuje paradu, to će biti glavna proslava nakon pandemije, a takođe će i glasanje dati mogućnost da se oseti jedinstvo svih i svi će demokratski učestvovati", ushićeno je objašnjavao on o glasanju koje je bilo u pripremi i koje je omogućilo Vladimiru Putinu da anulira predsedničke mandate i ponovo bude izabran.

Na pitanje, šta će Zinčenku zakon, četvoro njegovih poznanika iz psihološke sfere, sagovornika BBC-ja, nedvosmisleno odgovaraju da su to želja za moći i lična ambicija.

„Sa većinom ljudi s kojima hoću da razgovaram i koji su mi zanimljivi, imam mogućnosti da to činim lično", citirao je Juliju Šojgu magazin Tatler 2019. godine, kada je neočekivano objavio laskavi profil ćerke ministra odbrane.

Psihološka služba u Ministarstvu za vanredne situacije je nastala 1999. godine, no tada je to bio samo odeljak Ruskog centra za urgentnu medicinu Nikiforov.

Budući iskusnim funkcionerom, on je razumeo da dobri odnosi sa njom ne mogu da škode, smatraju oboje. Šojgu nije odgovorila na upit BBC-ja.

Zagonetni dokument

Da se o predlogu zakona više ne diskutuje unutar ruskog psihološkog društva, već na državnom nivou, Boris Šapiro iz Šaninke je saznao 2019. godine, i to sasvim slučajno.

„Sakupili smo veoma jaku grupu sposobnih profesionalaca od osam ljudi, do sada se kod nas čuva ogromna količina sakupljenog materijala", objašnjava Šapiro.

Ali zatim je, prema sećanjima nekoliko učesnika, sve to bilo „nekako raspušteno" - desio se kovid, savetovanja su prestala, a službenica koja je pozvala Šapira je otišla iz Rusije.

„Posle toga kao da smo prestali da postojimo", sumira on.

On je i predao tekst dokumenta i na njega se BBC oslanja kada govori o ovom predlogu zakona.

Da li su ove ispravke i stigle do pokretača dokumenata, niko od autora izmena s kojima je BBC razgovarao ne zna.

Na svim sastancima do ovog radilo se o konkretnom predlogu zakona.

On pominje da Šojgu nije bila na svim zasedanjima grupe, ali kada je prisustvovala predlagala je „razumne stvari", objašnjavala šta treba ukloniti zato što bi neka institucija bila protiv nečega, zato što stvari „tako ne funkcionišu".

Kako će biti uređeno „ministarstvo psihologije"

A Rusko psihološko društvo kojim on predsedava će postati nadležno za teritoriju cele države.

Upravo je on preneo Psihološkim novinama predlog zakona o kojem već dva meseca zajednica burno raspravlja.

Na primer, Makarov praktikuje „metod kristalizacije problema i kristalizacije rešenja". Sve što se o tom pristupu može naći u javnosti potiče iz pera samog Makarova (on je odbio da odgovori na pitanja BBC-ja).

U Rusiji po tom principu, kroz članstva u samoregulisanim organizacijama, reguliše se rad blagajnika i mikrofinansijera koji izdaju „zajmove do plate".

Pomoć ministra Šojgu

„Moramo da dođemo do sporazuma, to naše stanovništvo čeka", uveravavao je Zinčenko učesnike rasprave o predlogu zakona u Dumi.

No bez obzira na to, tržište psiholoških usluga u Rusiji raste kolosalnim tempom.

Najjasniji način da se to odredi je posetiti neku od platformi za pronalaženje takvih usluga, kao što je, na primer, Zigmund.Online, Alter, Jasno i drugi.

Od januara 2020. do januara 2022. godine u Moskvi se broj specijalističkih psiholoških organizacija povećao za 62 odsto, a u drugim milionskim gradovima za oko 40 odsto.

Biznis imperija mlađe sestre, Ksenije, zadire u desetine sfera, od triatlona do eksploatacije uglja, „logistike na dalekom Severu" i restauracije Kronštata (svojevremeno su taj biznis detaljno opisivali Otvoreni medij").

On objašnjava da dok ne izađe poslednja verzija sajta, raznim korisnicima se pokazuju različite opcije kako bi se odabrao najuspešniji, što je, na kraju krajeva, ustaljena praksa kod startapova.

„Jasno, Zigmund.Online, to su veliki projekti, a mi imamo samo dvomesečno dete."

Obratili smo se Katedri za ektremnu psihologiju na MGU. Ispostavilo se da njome upravlja Julija Šojgu. Zašto smo upravo mi došli do sporazuma? Pa ja i ne znam da li je iko drugi to pokušao?", opisuje nastanak Ivice Sambujev, njen generalni direktor.

„Mi" - to su on i suosnivač kompanije Marija Bokareva, koju on naziva mladom preduzetnicom i psihologom po obrazovanju.