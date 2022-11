Muzika: Maraja Keri zvanično nije „Kraljica Božića"

Pre 7 minuta

Hit pesma Maraje keri iz 1994. godine „All I Want for Christmas Is You" bila je na vrhu britanskih top lista tokom dvehiljaditih.

Muzička zvezda postala je sinonim za božićne praznike otkako je 1994. objavila njenu hit pesmu „All I Want for Christmas Is You".