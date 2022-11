Tviter i Ilon Mask: „Radite duže i više ili odlazite", poručio novi vlasnik zaposlenima

Pre 54 minuta

Oni koji ih ne prihvate do četvrtka, dobiće tromesečnu otpremninu, poručio je Mask, jedan od najbogatijih ljudi na svetu.

„Ovo će značiti da ćete radiie dugo, jakim intezitetom. Samo izuzetan učinak će predstavljati prolaznu ocenu", rekao je on.

Radnicima je rečeno da moraju da kliknu na link do pet popodne u četvrtak, ako žele da budu „deo novog Tvitera".

„Možete li samo da pošaljete imejl zaposlenima i na taj način promenite ugovor na osnovu kojeg rade? To ostaje da se vidi", kaže Kunst.

Mask pokazao nemilosrdnu stranu

On želi samo ljude koji su u potpunosti usklađeni sa onim što on radi.

Potvrdio je i da će organizaciono restrukturiranje Tvitera biti završeno do kraja ove nedelje.

Upitan da potvrdi da Mask nikada nije identifikovao potencijalnog novog izvršnog direktora Tesle, Mardok je rekao da zapravo jeste, dodavši da se to dogodilo u poslednjih nekoliko meseci.

„Ali on mora da se lepo ponaša, jer ako glavni inženjeri i programeri odu, to će biti veliki udarac za Tviter", upozorava on.