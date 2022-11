Zagađenje i Egipat: Super korali otporni na klimatske promene, ali ne i na otrovne materije

Pre 28 minuta

Procureli dokumenti do kojih su došli BBC i neprofitna novinarska grupa SourceMaterial otkrivaju da se „proizvedena voda" sa egipatskog naftnog terminala Ras Šukair svakog dana izliva u Crveno more.

Svakog dana, 40.000 kubnih metara ove toksične vode, što je ekvivalent 16 olimpijskih bazena, odlazi u Crveno more, pokazuju dokumenti.

„Ne morate da budete stručnjak da biste znali da ovde nešto nije u redu", kaže on.

Dokumenti koji su procurili ukazuju na to da je egipatska vlada znala za problem otpadnih voda najmanje od 2019. godine, nakon što je britanska naftna kompanija BP prodala 50 odsto udela u fabrici Dragon Oil iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Analiza satelitskih snimaka visoke rezolucije pokazuje široki oblak zelene otpadne vode koja teče u more, putujući do 20 kilometara južno do područja u kojima se nalazi morski život.