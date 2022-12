Amerika, muzika i Vitni Hjuston: Kako je jedna balada iz 1990-ih godina osvojila svet

Singl I will always love you Vitni Hjuston nije bio samo hit, već i nezaustavljivi kulturni fenomen.

Objavljen je u novembru 1992. godine kao vodeći singl sa muzike za film Telohranitelj i na vrhu Bilbordove liste 100 singlova je ostao 14 uzastopnih nedelja, što je u to vreme predstavljalo rekord.

Osvojio je i dve Gremi nagrade Gremi.

Trideset godina pošto je objavljen, on je i dalje najprodavaniji singl svih vremena neke umetnice.

Album sa muzikom iz filma Telohranitelj je iznedrio još hitova Vitni Hjuston - pre svih singlove I'm Every Woman i I Have Nothing.

Ovaj album je prodat u 45 miliona primeraka širom sveta.

Pesmu Uvek ću te voleti je 1973. godine originalno napisala i snimila Doli Parton koja je posvetila pesmu njenom ranom mentoru Porteru Vegoneru.

Njena divna, potcenjena verzija je bila broj jedan na listi kantri singlova u Americi, ali sama Doli Parton se uvek izražavala veoma pohvalno prema načinu na koji je Vitni Hjuston pesmu pretvorila u ovako moćnu baladu.

Prisećajući se trenutka kada je po prvi put čula verziju Vitni Hjuston, Parton je 2020. izjavila:

„Bio je to neverovatan osećaj kada sam čula kako je napravila tako dobru, divnu i moćnu verziju.

„Nisam imala predstavu da sam napisala pesmu koja je postala toliko važna… Ona je samo uzela pesmu i od nje napravila nešto mnogo važnije", izjavila je tada pevačica.

Autor fotografije, Alamy Potpis ispod fotografije, Pored toga što je snimila pesmu za potrebe filma Telohranitelj, Vitni Hjuston je igrala i glavnu ulogu u ovom filmu iz 1992. godine - bio je to njen glumački debi

Njena interpretacija pesme je osvojila svet jer predstavlja kombinaciju zbunjujuće tehničke savršenosti i srceparajućeg čitanja nežnih stihova Doli Parton.

Od trenutka kada zapeva „odlazim, ali znam da ću svakog trenutka misliti na tebe", jasno je da Vitni Hjuston demonstrira spektakularne vokalne kvalitete.

„Vitni je znala kako da u potpunosti iskoristi sve mogućnosti sopstvenog glasa ne bi li se tako i emotivno vezala za pesmu i stvorila takvu dramu", rekla je za BBC kulturu Dami Im, korejsko-australijska pevačica na koju je Vitni Hjuston imala veliki uticaj.

Vokalna savetnica Ajvi Barnet veruje da je ova pesma remek-delo, zbog „neverovatne kombinacije njenih glasovnih mogućnosti i savršene produkcije Dejvida Fostera", veterana muzičke industrije koji je pre toga radio sa Selin Dion i Aretom Frenklin.

Njena odmerenost tokom akapela uvoda u pesmu, ključni je sastojak.

„Vitni pesmu počinje tako što je uzdržana u demonstraciji sopstvenih vokalnih kvaliteta i oslanja se na sirovu emociju.

„Zatim, kada muzika krene, ona zadržava onaj eterični kvalitet glasa i savršeno pogađa visoke note dok je i dalje tiha i uzdržana sa svojim glasom", kaže Barnet za BBC kulturu.

Ona veruje da to ,,neverovatno glasovno dizanje atmosfere" utiče na kasniju glasovnu eksploziju u trenutku kada pesma dostigne klimaks i da ga čini još potresnijim.

„Ona je ili neverovatna glumica ili je ovakva osećanja iskusila i u stvarnom životu i u tom slučaju nam pripoveda sopstvenu priču", dodaje Barnet.

Kako bilo, Barnet verziju Vitni Hjuston opisuje kao ,,jednu od najvažnijih vokalnih interpretacija njene generacije".

I ovo nije nikakvo preterivanje: zajedno sa pesmom Heroj (Hero) Maraje Keri i numerom Moje srce će nastaviti dalje (My heart will go on) Selin Dion, ona je postavila novi, teško dostižan standard za mnoge pevačice koje su početkom 2000-ih godina pokušavale da se probiju na popularnim TV formatima koji su bili u potrazi za novim talentima.

Leona Luis, koja je imala hit na prvim mestima transatlantskih lista sa pesmom Ljubav koja krvavi (Bleeding Love) 2007, godinu dana pošto je pobedila u britanskoj verziji Iks faktora, rekla je:

„Dok sam odrastala, slušala sam Vitni Hjuston i Maraju Keri i slične, moćne pevačice i to je imalo velikog uticaja na moju muziku i mnoge pesme koje sam volela da pevam", rekla je tada Luis.

Autor fotografije, Getty Images Potpis ispod fotografije, Uspeh Vitni Hjuston nije bio prolazan - ona je uticala na mnoge generacije pevačica

U stvari, moglo bi se reći i da je uticaj Vitni Hjuston i njenih vokalnih performansi na druge pevačice u to vreme bio pomalo i preteran.

Vokalni učitelji Keri i Dejvid Grant, koji su radili sa učesnicama britanskih šou programa kakvi su Pop idol i Akademija slave, kao i sa umetnicima kao što su Demi Lovato i Spajs Girls, kažu da je najvažnija pesma Vitni Hjuston postala zlatni standard koji je teško i retko bio dostižan.

„Skoro svaka pevačica sa kojom smo radili ili koja je bila na audiciji u to vreme je želela da otpeva neku njenu pesmu.

„Za mnoge od njih bi bolje bilo da su odabrale nešto lakše - mnogim devojkama su takve interpretacije u kojima su želele da otpevaju Vitni donele i kraj takmičenja", kaže Keri Grant za BBC kulutru.

Dejvid Grant veruje da njen uticaj ,,ne sme biti potcenjen" jer je „za mnoge pevačice ona bila glas generacije".

Iako je postala poznata pevajući pop, soul i R&B muziku, Grant ističe da ste u njenim pesmama uvek mogli da čujete i ,,gospel korene" tokom izvođenja.

Kćer gospel pevačice Sisi Hjuston koja je pevala prateće vokale za Aretu Frenklin, ali je i sama bila osvajačica Gremi nagrade, Vitni je vokalne sposobnosti izbrusila u gospel horu u baptističkoj crkvi Nove nade u Njuarku u Nju Džersiju.

„Čak i one pevačice koje su imale adekvatne vokalne mogućnosti, nisu mogle da imaju ovakvo muzičko iskustvo kao ona", rekao je Grant za BBC.

Uvođenje R&B muzike u vode mejnstrima

Uvek ću te voleti ostaje njen najprodavaniji singl, ali u trenutku kada je on bio objavljen, Vitni Hjuston je iza sebe već imala sedam godina uspeha na scenama širom sveta.

Između 1985. i 1987. godine, ona je imala sedam uzastopnih hitova na prvom mestu Bilbordove Hot 100 liste sa pesmama kakve su bile Čuvajući moju ljubav za tebe (Saving All My Love For You), Želim da plešem sa nekim ko me voli(I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me), Tako emotivno(So Emotional).

„Vitni je oduvek bila na nivou standardnih R&B veličina, kao što su one iz 60-ih poput Dajane Vorvik i Arete Frenklin ili Gledis Najt i Pati Labele iz 70-ih.

„Ali Vitni je R&B uvela na mnogo veće tržište od onog koje su ove pevačice zauzimale u ranijim godinama. Bez Vitni, sasvim sigurno tržište ne bi bilo spremno za Maraju Keri, Kristinu Agileru, Bijonse ili Dženifer Hadson", kaže Dejvid Grant.

Njen miks uspeh kao pevačice koja je pevala pop, soul, rok, R&B i plesnu muziku, bio je bez presedana u to vreme, ali nije bio popularan u svim granama industrije.

Navodno ju je izviždala publika na dodeli Soul Train nagrada 1989, ceremoniji koja je nagrađivala najbolje u kategoriji soul, R&B i hip-hop muzike.

Vitni se na ovaj događaj osvrnula 1991. godine tokom intervjua za Arsenija Hola.

„Poprilično sam kritična prema primedbama da 'pevam previše belo' ili da 'pevam…belo' ili bilo šta slično

„Pevam onako kako je Bog želeo da pevam, a ja samo koristim ono što mi je on dao, koliko god sam u stanju da to radim", izjavila je tada.

Autor fotografije, Getty Images Potpis ispod fotografije, Hjuston, koja je nosila nadimak Glas, bila je jedna od najkomercijalnijih umetnica svih vremena

Ovakve kritike su slabile u decenijama koje su se nizale i kada je cela slika njenog uticaja postala jasna.

Pošto je pevačicaumrla u februaru 2012, Bijonse je objavila potresnu posvetu umetnici koja je godinama inspirisala.

„I ja sam, kao i svaka pevačica, oduvek želela da budem kao ona. Njen glas je bio savršen. Snažan, ali umirujući. Klasičan i emotivan.

„Ona je naša kraljica koja je otvorila mnoga vrata i utabala put za sve nas", napisala je ona.

Na prethodnoj dodeli Gremi nagrada, Lejdi Gaga je pomenula Vitni dok je primala nagradu za najbolji vokalni pop album.

„Želela bih da se zahvalim Vitni jer dok sam pisala album Rođena na ovaj način (Born this way) zamišljala sam kako Vitni peva te pesme - ja sama nisam bila dovoljno sigurna u sebe da bih mogla da zamislim da sam superstar", izjavila je Lejdi Gaga.

Više od deset godina posle njene mrti, mesto Vitni Hjuston u istoriji je osigurano.

U decembru ove godine, glumica koja je već osvajala nagradu Bafta, Naomi Eki, igraće Vitni u filmu Želim da igram sa nekim, blještavoj biografiji u stilu Roketmena Eltona Džona ili filma Boemska rapsodija o grupi Kvin.

Ali u međuvremenu, vrsta moćnog pevanja kakvo možemo da čujemo u pesmi Uvek ću te voleti poprilično je izašlo iz mode.

„Definicija reči 'pevačica' je postala mnogo šira u svom značenju. Jedno vreme je važilo nepisano pravilo da ukoliko nisi u stanju da pevaš onako visoko kao Vitni ili Maraja, ne možeš ni da uđeš u konkurenciju za „veliku pevačicu".

Ali vokalni stilovi prolaze i vraćaju se ciklično, a u ovom ciklusu pevačice više zvuče kao Rijana ili Ejmi Vajnhaus", kaže Dejvid Grant.

Keri Grant je saglasna da sve veća popularnost auto-tjuna, produkcione alatke koja je u stanju da ispravi manje nesavršenosti u glasu, znači da „posedovanje tonalnog kvaliteta" više nije preduslov za pevačice koje žele da budu uspešne na top listama.

Ona takođe ističe da bombastične balade kao što je Uvek ću te voleti više nisu u modi.

„Malo je pesama danas koje u sebi nose taj komercijalni momenat u sebi, tako da moćni glasovi više nisu neophodni.

„Uticajne pevačice i dalje postoje - Adel je takav primer - ali njihovo pevanje više ne mora da bude tako milozvučno ili tehnički savršeno", kaže ona.

Svejedno, nema dileme da je njen opus i dalje inspirativan.

„Ona je podigla letvicu za sve pevačice glasovnim opsegom i dinamikom.

„Meni je pokazala da vokalno možeš da budeš i delikatna i nežna, a u isto vreme i ekstremno moćna kada je to potrebno", kaže Dami Im.

Pravedno bi bilo reći da je, 30 godina posle originalnog objavljivanja, njena verzija pesme ostala zlatni olimpijski standard za vokalna izvođenja.

