Rusija i Ukrajina: „Čuvanje mrtvih od zaborava“ - vojnici koji sakupljaju tela poginulih Rusa i Ukrajinaca

Pre 45 minuta

On i Denis, dva mlada Ukrajinca, imaju sumorni zadatak da povrate tela civila i vojnika ubijenih u ovom brutalnom ratu.

To podjednako uključuje mrtve sa ruske strane, baš kao i sa njihove.

To predstavlja stalnu opasnost.

Biće potrebno mnogo vremena da se one očiste.

To je bombardovana zgrada pored uništene železničke pruge.

Dostojanstveno sahranjeni

Artur kaže da oseća gotovo spiritualni spokoj kad povrati telo, bez obzira na to o kome se radi.

„Osećamo se uzvišeno zato što će se telo konačno vratiti iz rata", kaže on.

Kad isporuče tela mrtvih ruskih vojnika, on kaže: „Jasno je stavljeno do znanja da će oni biti razmenjeni za naše poginule, a naši poginuli će biti sahranjeni dostojanstveno u Ukrajini."

Artur prihvata da će na kraju to ostaviti traga po njihovo emocionalno stanje.

Ali on dodaje: „Svestan sam da obavljamo dobar posao i to me malo motiviše i daje mi nadu da će se rat uskoro završiti."