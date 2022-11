Fudbal i Mančester Junajted: Kako je legendarni Džordž Best završio u seoskom klubu na istoku Engleske

„Tražili su od mene da pripazim na tog mladića, ali sve to nije potrajalo ni dva, tri dana pre nego što je on pobegao natrag kod roditelja.

Best i njegov trener ser Met Bazbi poziraju sa trofejom Kupa šampiona posle pobede nad Benfikom na Vembliju 1968. godine. Best je postigao gol za 2:1 u produžecima

One večeri kada je Džordž Best zaigrao za Danstabl.

„Danstabl je bio fenomenalan. Stadion je bio krcat, do krova", napisao je Best u autobiografiji Blagosloven.

„Kada sam to rekao u klubu, svi su mislili da se neće ni pojaviti, ali on je uzeo taksi i 20 minuta pre početka meča stigao u Danstabl".

„Besti to nije radio za pare. On je imao noćni klub i butik i to je u to vreme bio lukrativni posao. Nama je samo činio uslugu", kaže Fraj.