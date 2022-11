Društvene mreže i biznis: Da li su Fejsbuk i Tviter stigli do kraja postojanja

Pre 37 minuta

Neka od najbrojnijih otpuštanja desila su se u kompaniji Meta, vlasniku Fejsbuka, koja je otpustila 11.000 radnika, i Tviteru, koji je do sada otpustio 3.700 radnika (otprilike polovina ukupne radne snage).

To sada dovodi u pitanje budućnost dve najpopularnije društvene mreže na svetu: da li smo otpornost ovih giganata uzimali zdravo za gotovo?

U kolikim su problemima Fejsbuk i Tviter?

To znači da se u kompanije uliva manje novca - u slučaju društvenih mreža, najviše kad su u pitanju prihodi od oglašavanja.

„Svako ko u ovom trenutku pokuša da sakupi sredstva u tehnološkom sektoru, otkriće da je to veoma teško", objašnjava profesor Džonatan Ni, medijski i tehnološki stručnjak u njujorškoj Poslovnoj školi Kolumbija.

„Kad se oslanjate na tu vrstu prihoda, recesija će vam izuzetno otežati okruženje", primećuje on.

Ali znakovi upozorenja postojali su još i pre Maskovog dolaska: interni dokumenti u koje je imala uvida novinska agencija Rojters u oktobru pokazivali su da je došlo do naglog pada „udarnih tvitera" - nekoga ko se uloguje šest do sedam dana nedeljno i tvituje tri do četiri puta nedeljno - od početka pandemije kovida-19.