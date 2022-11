Svetsko prvenstvo u fudbalu 2022: „Ne plašimo se, oni nemaju krila pa da mogu da lete"

Pre 34 minuta

„Sa takvim mentalitetom možete mnogo. Inteligencija je to što pravi razliku, sa svim ostalim stvarima", rekao je Stojković na konferenciji za medije u Kataru.

Šta je rekao Stojković?

„Sve sam smislio, upakovao, osećam se srećno i ponosno što sam moju malu Srbiju doveo u Katar. To me čini srećnim čovekom, nisam pod stresom", istakao je on.